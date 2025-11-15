Mauricio Pochettino califica el cambio de calendario de la MLS como un 'gran paso adelante' mientras la liga de EE. UU. acuerda alinearse con la temporada europea
La MLS se alinea con Europa
La nueva temporada regular 2027-28 comenzará a mediados o finales de julio de 2027 y concluirá con la Copa MLS a finales de mayo de 2028, con un largo receso de mediados de diciembre hasta principios de febrero. Antes del cambio completo, se llevará a cabo una mini-temporada de transición de febrero a mayo de 2027, presentando 14 partidos para determinar la clasificación para otros torneos, incluyendo la Copa Abierta de EE.UU. y la Leagues Cup. Este cambio histórico tiene como objetivo mejorar la competitividad global, mejorar las oportunidades en el mercado de transferencias y asegurar que los Playoffs de la Copa MLS no compitan con las temporadas de la NFL y el fútbol universitario. La decisión fue aprobada por la Junta de Gobernadores de la liga. Mientras los propietarios y fanáticos anticipan los beneficios, la liga también está abordando posibles desafíos, como el clima invernal, para los equipos del norte.
- AFP
Pochettino expresa su apoyo
Pochettino dijo: "Seguro que este es un gran paso adelante para la MLS para estar a la par con las mejores ligas del mundo. Habiendo dirigido equipos de clubes y ahora el equipo nacional de EE. UU., la capacidad de alinearse con el calendario internacional tendrá un enorme impacto positivo para los jugadores, entrenadores y clubes. Esto también se extiende más allá de los equipos nacionales mayores; nos permitirá tener acceso a los jugadores del equipo nacional juvenil durante períodos críticos de competencia internacional, avanzando aún más su desarrollo."
El ex entrenador de Spurs y Chelsea agregó: "Mi reacción es: bien hecho. Felicitaciones, fantástico, creo que es una gran decisión. Lo que podemos hacer desde mi punto de vista personal y la federación (de fútbol de EE. UU.) es mostrar nuestro apoyo. Es una gran decisión. Creo que va a ser bueno para la MLS, bueno para el fútbol en los EE. UU. y estoy de acuerdo con la decisión. Estoy contento porque, esté yo aquí o no, creo que es una buena decisión para el fútbol. La sensación va a ser como si estuviéramos compitiendo aquí en los EE. UU. como lo hacemos en Europa, que siempre es la referencia. Estamos en un proceso de evolución y desarrollo. La mejor manera de crecer en el deporte es ver las principales ligas [del mundo], cómo actúan y cómo están haciendo las cosas."
El jefe de la MLS explica el cambio
El comisionado de la MLS, Don Garber, lo calificó como un momento histórico para la MLS, diciendo: "El cambio de calendario es una de las decisiones más importantes en nuestra historia. Alinear nuestro calendario con las principales ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de transferencias y garantizará que nuestros Playoffs de la Audi MLS Cup ocupen un lugar central sin interrupciones. Marca el inicio de una nueva era para nuestra liga y para el fútbol en América del Norte."
- Getty Images Sport
Posibles inconvenientes de cambiar el calendario
Cambiar a un calendario de verano a primavera crea problemas significativos para la MLS, principalmente en el manejo del clima frío y de las relaciones con los jugadores. Los equipos en los mercados del norte enfrentarán una menor asistencia y condiciones más duras para los juegos y entrenamientos durante los meses de invierno, a pesar de la pausa planificada. Este movimiento también corre el riesgo de disputas con la Asociación de Jugadores de la MLS sobre la duración de la pretemporada y los cambios en los contratos existentes de los jugadores. Aunque el cambio se alinea con el mercado global de transferencias, presenta desafíos logísticos para una liga que cubre un área vasta y climáticamente diversa.