El PSG, campeón de la última edición de la Liga de Campeones, se enfrentó al Flamengo, actual ganador de la Copa Libertadores, que llegó a la final tras superar el playoff de la Challenger Cup contra Pyramids.

Luis Enrique alineó de inicio a jugadores como Marquinhos, João Neves, Vitinha, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia, mientras que el entrenador brasileño Filipe Luis confió en habituales del fútbol europeo como Jorginho y Alex Sandro.

El primer intento destacado llegó de Lee Kang-in, quien forzó una parada sencilla de Agustín Rossi, mientras que Fabián Ruiz vio anulado un gol que parecía abrir el marcador. La primera alegría llegó en el minuto 38 gracias al habilidoso extremo Kvaratskhelia, quien recibió un pase raso de Doue y empujó el balón al segundo palo para el 1-0.

Los franceses mantuvieron la ventaja hasta poco después de la hora de juego, cuando Marquinhos derribó a Giorgian de Arrascaeta dentro del área, otorgando un penal a Flamengo. Jorginho, exdelantero de Chelsea y Arsenal, convirtió con calma para igualar 1-1.

Ousmane Dembélé, ingresado desde el banquillo, tuvo una gran ocasión al combinar con Nuno Mendes, pero el lateral izquierdo no pudo concretar. Un rápido contraataque puso en aprietos al PSG, y el disparo del suplente Pedro se desvió para un saque de esquina, que finalmente fue despejado. Un error de Marquinhos en el tiempo de descuento aseguró que el marcador se mantuviera y que el partido se definiera en la prórroga.

Durante los 30 minutos extra, João Neves vio su disparo detenido por Rossi, mientras que Luiz Araujo disparó por encima al inicio del segundo tiempo adicional. Dembélé también falló una oportunidad clara antes de llegar a la tanda de penaltis.

En la definición desde los 11 metros, solo tres penales fueron convertidos, y la cuarta atajada de Matvéi Safónov permitió al PSG llevarse el trofeo de la Copa Intercontinental, convirtiendo al portero suplente en el héroe de la noche.