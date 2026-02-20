Getty Images Sport
Matheus Cunha rinde homenaje a Ruben Amorim, «una persona increíble», tras la remontada del Manchester United
Cunha atribuye el mérito a los cimientos establecidos por Amorim.
La estrella de los Red Devils, Cunha, ha ofrecido una visión fascinante del reciente resurgimiento del club, y ha decidido destacar la labor del exentrenador Amorim, a pesar de que el equipo ha mejorado su suerte desde su marcha. Amorim, que llegó con grandes expectativas procedente del Sporting CP, fue destituido de sus funciones en Old Trafford a principios de enero, tras una etapa difícil en la que solo consiguió dos victorias en siete partidos de la Premier League.
Sin embargo, desde que Carrick tomó las riendas de forma interina, los Red Devils parecen un equipo transformado, embarcándose en una formidable racha de cinco partidos sin conocer la derrota que ha reavivado su temporada. El cambio de rumbo bajo la dirección de Carrick ha sido espectacular, con cuatro victorias consecutivas, incluidas las importantes victorias contra el Manchester City y el líder de la liga, el Arsenal.
Cunha, que ha destacado durante este periodo, marcó el famoso gol de la victoria en el Emirates Stadium que dejó atónitos a los Gunners. En declaraciones a DAZN, el delantero brasileño dijo: «Siempre he estado muy agradecido por todo lo que hizo Rubén. Creo que es muy fácil, cuando las cosas cambian, ver el pasado solo como problemas, pero es todo lo contrario; era una persona increíble».
El factor humano detrás de la contratación
La relación de Cunha con Amorim parece haberse mantenido sólida a pesar del cambio en la dirección técnica, y el delantero no ha dudado en destacar el lado humano del liderazgo de Amorim y su papel en la construcción de la plantilla actual. Este sentimiento surge tras los 14 meses de mandato de Amorim, marcados por una gran inconsistencia y la peor temporada del United en más de medio siglo, según las estadísticas.
Aunque muchos consideraron su salida como un paso necesario para detener la decadencia, los comentarios de Cunha sugieren que el ambiente dentro del vestuario seguía siendo favorable al entrenador. El brasileño cree claramente que el talento que Amorim aportó al club solo ahora está empezando a mostrar su verdadero potencial bajo la nueva dirección de Carrick.
«Muchos jugadores nuevos llegaron gracias a él, así que creo que también tiene mucho que ver en el éxito que estamos teniendo ahora», explicó Cunha. Se negó a unirse al coro de críticos que se han centrado únicamente en las dificultades del régimen anterior, insistiendo en que las bases de este éxito las sentó su antiguo jefe.
Desmontando los mitos tácticos
Amorim se vio presionado para llegar a un acuerdo sobre su sistema táctico preferido, pero el jugador de 26 años rechazó las acusaciones de que su rigidez fuera el problema, argumentando que el cambio bajo el mando de Carrick no es tan drástico como muchos creen.
«La presión para que esa táctica funcionara era tan grande que nos olvidamos de lo sencillo que era el contexto general y nos centramos demasiado en lo negativo», añadió Cunha. «Pero, para ser sincero, creo que la numerología del fútbol es muy engañosa. Atacamos de diversas maneras y acabamos defendiendo con la formación que todo el mundo dice que es la de Ruben».
Mantener el impulso bajo Carrick
El reto para el United ahora es si podrá mantener este impulso mientras busca un entrenador permanente. Por ahora, los jugadores parecen contentos con equilibrar las lecciones aprendidas con Amorim y los ajustes tácticos introducidos por Carrick, y parecen un equipo más cohesionado que en cualquier otro momento de la temporada.
La victoria sobre el Arsenal demostró que los Red Devils ya no son el equipo fácil que parecían ser. El equipo de Carrick ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla con 45 puntos en 26 partidos. El United buscará prolongar su racha invicta en la Premier League cuando viaje el lunes al Hill Dickinson Stadium para enfrentarse al Everton en la Premier League.
