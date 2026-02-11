Getty
Mason Greenwood pierde a su mentor tras la marcha de Roberto De Zerbi del Marsella tras la humillante derrota en Le Classique contra el PSG.
El PSG acaba con De Zerbi
El PSG se impuso con facilidad en Le Classique, en el Parc des Princes, marcando cinco goles sin respuesta, en un partido que acabó siendo el último de De Zerbi al frente del Marsella. El italiano cuestionó la mentalidad de sus jugadores tras el partido y también pidió disculpas a los aficionados por su actuación. Declaró a los periodistas: «Es una mala racha... hicimos un buen partido contra el Rennes y el Lens, y luego fue una desesperación total. Una vez más, pido disculpas a los aficionados». La derrota se produjo tras la temprana eliminación del Marsella de la Liga de Campeones, lo que provocó especulaciones sobre la posible dimisión de De Zerbi como entrenador. De Zerbi acabó quedándose tres partidos más, pero su etapa en el club ha llegado a su fin.
Su marcha supondrá probablemente un duro golpe para la estrella del Marsella, Mason Greenwood, que se ha convertido en uno de los delanteros más prolíficos de Europa bajo la tutela del italiano.
El Marsella confirma la salida de De Zerbi
En un comunicado del club se lee: «El Olympique de Marsella y Roberto De Zerbi, entrenador del primer equipo, han anunciado el fin de su colaboración de mutuo acuerdo. Tras las conversaciones mantenidas entre todas las partes implicadas en la gestión del club —el propietario, el presidente, el director deportivo y el entrenador—, se ha decidido realizar un cambio al frente del primer equipo.
Ha sido una decisión colectiva difícil, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club, con el fin de responder a los retos deportivos que plantea el final de la temporada. El Olympique de Marsella desea agradecer a Roberto De Zerbi su dedicación, compromiso, profesionalidad y seriedad, que quedaron especialmente patentes en el segundo puesto del equipo en la temporada 2024/25. El club le desea lo mejor para el resto de su carrera».
Marsella en crisis
La salida de De Zerbi se produce apenas dos semanas después de que el presidente del club, Pablo Longoria, declarara a The Telegraph que el entrenador era un «genio» y que le encantaría que se quedara en el club durante mucho tiempo.
«Es reconocido como uno de los entrenadores más creativos de Europa y eso es importante para los jugadores. En primer lugar, es normal que los grandes clubes intenten fichar a Roberto. Porque cuando tienes a uno de los mejores, es de esperar que los grandes clubes vengan a por él, porque se trata de Roberto. Al mismo tiempo, tengo que jugar mis cartas, compartir el mismo nivel de entusiasmo por el futuro», afirmó.
«Se trata de alinear todos los incentivos personales que no son dinero, todos juntos. Se trata de ver las posibilidades de que todos estemos en la misma onda y ver el gran potencial de este club. Este es el mensaje más poderoso. Este es el mejor argumento para recorrer un largo camino juntos.
Estaría más que feliz si Roberto se quedara durante mucho tiempo. Me gustaría que Roberto fuera como [Diego] Simeone en el Atlético [de Madrid, donde lleva 15 años]. Es una gran sinergia. Como aficionado, siempre quieres ganar. Pero quieres ver ganar a las personas que te representan. Y creo que Roberto representa a la gente de aquí».
¿De Zerbi volverá a la Premier League?
Según RMC Sport, se espera que el Marsella anuncie un entrenador interino que se haga cargo del equipo para su próximo partido contra el Estrasburgo tras la marcha de De Zerbi. El segundo entrenador, Jacques Abardonado, e incluso Romain Ferrier, entrenador del equipo reserva, son dos nombres que ya están en el punto de mira.
Mientras tanto, De Zerbi, que anteriormente había sido vinculado con el Manchester United, podría regresar a la Premier League, según talkSPORT. El técnico de 46 años es «admirado» por la directiva del Tottenham, ya que el futuro del actual entrenador, Thomas Frank, en el club está en serio peligro tras una mala racha de resultados que ha dejado al equipo en el puesto 16 de la tabla de la Premier League.
