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Más que un error: la catástrofe arbitral amenaza el proyecto del Al-Ahli saudí

FEATURES
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Al Ahli vs Al-Duhail SC
Al-Duhail SC
AFC Liga de Campeones
I. Toney
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
R. Mahrez
E. Mendy
Arabia Saudita
Catar
Inglaterra
Argelia
Senegal

¿Perderá el refinado todos sus sueños?

En un momento que parecía normal, empezó a tejerse una historia compleja, con decisiones arbitrales polémicas y declaraciones incendiarias, relatos contradictorios y grabaciones de audio cuya veracidad aún no se ha determinado, lo que ha convertido el suceso en un misterio sin resolver en el que los detalles se entrelazan y las incógnitas se multiplican.

Nos referimos al partido entre Al-Ahli y Al-Fayha, que terminó 1-1 en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, donde «El Elegante» perdió otros dos puntos y encendió los ánimos en todos los frentes.

Ya no se discute solo un penalti o una tarjeta, sino la imparcialidad, las presiones y los mensajes ocultos que crecen en los pasillos del club.

La incertidumbre crece y la pregunta clave es: ¿una crisis temporal que se disipará o un problema grave que pueda redefinir la competición y poner en riesgo un proyecto antes sólido?




  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    La Liga Roshen se ha perdido en gran medida.

    La crisis arbitral afecta al Al-Ahli en su lucha por el título de la Liga Roshen de Arabia Saudí, especialmente tras el último tropiezo que le costó dos puntos clave.

    El empate deja al Al-Ahli con 66 puntos, tercero, a dos del segundo, Al-Hilal, y a siete del líder, Al-Nassr, lo que complica su regreso a la pelea por el título.

    Leer también... Mendy: «El título de Marruecos surgió de la nada; pensábamos que era una broma de abril».
    Leer también... Vídeo: Ronaldo: «La lucha con Al-Hilal y Al-Ahli no ha terminado; estamos listos para las fases decisivas».

    A falta de seis jornadas, la calculadora se complica: el equipo debe encadenar victorias y esperar tropiezos rivales, algo difícil por la igualdad y la intensidad del campeonato.

    De no recuperarse pronto, el título podría escaparse, con consecuencias que van más allá de dos puntos.

    • Anuncios
  • Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    El fantasma de las sanciones amenaza a Tony y a Weissle

    Crece la polémica sobre una posible sanción a Iván Toni y al entrenador del Al-Ahli, Matthias Jaissle, por declaraciones que se interpretan como una puesta en duda del arbitraje saudí. De confirmarse la infracción, podrían enfrentarse a medidas disciplinarias.

    De confirmarse una sanción, el club sufriría un duro golpe en la recta final de la temporada.

    El equipo depende mucho de la estabilidad del cuerpo técnico y de la eficacia ofensiva de Tony.

    Su ausencia en este momento clave complicaría la lucha por el título de la Liga Roshen, cuando la competencia se intensifica y la temporada entra en su recta final.

    Mientras se analiza el caso, el club calcula el riesgo de afrontar los próximos duelos sin dos piezas clave.

  • Posible efecto psicológico

    Las quejas por supuestas injusticias arbitrales podrían afectar al vestuario del Al-Ahli, justo cuando se prepara para la fase decisiva de la Liga de Campeones de Asia.

    El plantel teme que este clima afecte la concentración de los jugadores de cara al decisivo duelo de ida de los octavos de final contra Al-Duhail, que requiere máxima serenidad.

    Lea también: Tras la crisis del Al Ahli, una injusticia arbitral inesperada golpea al Al Nassr ante el Al Akhdoud.

    Los aficionados temen que afrontar esta fase en plena polémica afecte la concentración del plantel y se traduzca en errores en partidos donde no hay margen de error.

    Entre la urgencia de superar la crisis y el acecho de los rivales, el mayor reto del Al-Ahli es preservar su equilibrio mental de cara a una de sus citas continentales más importantes de la temporada.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Un lío mediático y de opinión pública

    El pobre rendimiento del Al-Ahli en la Liga de Campeones de Asia y en la Liga Roshen de Arabia Saudí podría desencadenar duras críticas de la afición y la prensa, sobre todo si la temporada acaba sin títulos.

    Si queda eliminado pronto de Asia y pierde opciones en la liga, la presión sobre directiva, cuerpo técnico y jugadores crecerá, y la afición mostrará más indignación.

    La Supercopa de Arabia Saudí, conquistada al inicio de la temporada, puede no bastar ante las altas expectativas del proyecto.

    Ante ello, el club afronta una dura prueba de aceptación y gestión de la presión, pues la temporada se evaluará sobre todo por lo que ocurra en estas dos competiciones.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La amenaza del proyecto del Al-Ahly

    La crisis del Al-Ahly podría afectar más allá de la presente temporada, generando dudas sobre el futuro del cuerpo técnico liderado por Matthias Jaissle y de varios jugadores que han mostrado su descontento con las decisiones arbitrales.

    El malestar podría afectar la estabilidad del proyecto, sobre todo porque la sensación de falta de justicia arbitral podría mermar la moral del equipo en la recta final de la temporada.

    Lea también: Tras el desastre arbitral, el Al-Ahli saudí recibe una advertencia contundente de Walid Al-Faraj.

    Esta sensación podría mermar la concentración y la motivación que impulsaba al plantel a pelear hasta el final en torneos locales y continentales.

    La suma de crisis técnicas, administrativas y arbitrales alimenta el temor de que el proyecto, construido sobre grandes ambiciones, pierda estabilidad ante rumores de salidas de jugadores y del propio Jaissle.

    Si no se gestiona pronto, el anhelo de títulos podría derivar en una nueva reconstrucción.

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