Más drama en el Marsella de Mason Greenwood, donde los furiosos aficionados intentan asaltar las suites presidenciales del estadio en medio de la crisis del club
El Marsella concedió un penalti en el minuto 97.
El exdelantero del Manchester United Greenwood parecía haber puesto al Marsella en camino hacia una victoria bienvenida al abrir el marcador a los 14 minutos. Amine Gouiri añadió el segundo al comienzo de la segunda parte, pero el equipo sufrió un colapso en los últimos minutos.
El Estrasburgo encontró el camino de vuelta al partido en el minuto 73, antes de empatar por medio de Joaquín Panichelli en el minuto 97, tras un penalti a favor. Como era de esperar, cuando sonó el pitido final, los espectadores no quedaron muy impresionados con lo que habían visto.
Los aficionados del Marsella intentaron asaltar la suite presidencial.
La Provence estuvo presente para informar sobre lo que sucedió a continuación. Informaron que «las tensiones aumentaron aún más alrededor del Stade Velodrome» después de ver cómo el Marsella empataba en su propio campo.
Añadieron que «tras exigir la salida de la directiva del club con pancartas y cánticos, algunos aficionados intentaron entrar en los palcos presidenciales. Como medida de seguridad, se cerró el acceso a la tribuna Jean-Bouin».
La calma «se restableció posteriormente», pero los dirigentes del Marsella han recibido otro recordatorio de cómo los aficionados están cada vez más cansados de los cuestionables resultados dentro y fuera del campo.
De Zerbi, destituido tras la dura derrota en el Clásico ante el PSG
El empate contra el Estrasburgo ha dejado al Marsella en cuarta posición en la tabla de la Ligue 1, a 12 puntos del líder, el Lens. El equipo está trabajando bajo la dirección del entrenador interino Jacques Abardonado tras la destitución de Roberto De Zerbi como entrenador el 11 de febrero.
El exentrenador del Brighton fue destituido tras la goleada por 5-0 sufrida ante su archirrival, el París Saint-Germain, en Le Classique. Según informaciones aparecidas en Francia, «la relación de De Zerbi con sus jugadores se había vuelto tensa y el italiano sabía que se iba».
Se afirma que la posición del italiano se había «vuelto insostenible». Se mantuvieron conversaciones nocturnas sobre su futuro y finalmente se tomó la decisión de separarse.
RMC Sport, citando a un «amigo» de De Zerbi, afirmó que este sabía que su tiempo había terminado «la noche del partido en París», ya que admitió después no tener «respuestas» y «no entender a su equipo».
De Zerbi es un personaje exigente y se dice que quedó «devastado» por la actitud de sus jugadores tras su desmoralizante eliminación de la Liga de Campeones, que se produjo tras la derrota por 3-0 ante el Club Brujas en la última jornada.
Expresaba su frustración con regularidad, y los aficionados compartían esas preocupaciones. De Zerbi tenía contrato hasta 2027, pero el Marsella anunció su marcha en un comunicado oficial: «Tras las conversaciones entre todas las partes implicadas en la gestión del club —el propietario, el presidente, el director deportivo y el entrenador—, se decidió realizar un cambio al frente del primer equipo. Se trata de una decisión colectiva difícil, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club, con el fin de responder a los retos deportivos del final de la temporada.
El Olympique de Marsella desea agradecer a Roberto De Zerbi su dedicación, compromiso, profesionalidad y seriedad, que quedaron especialmente patentes en el segundo puesto del equipo en la temporada 2024/25. El club le desea lo mejor para el resto de su carrera».
Mejor marca personal: Greenwood intenta inspirar en el campo
Los seguidores parecen opinar que se necesitan más cambios, y se insta a figuras destacadas a que abandonen sus puestos en la junta directiva. En las próximas semanas se llevarán a cabo más protestas.
Depende de Greenwood y compañía calmar los ánimos en el campo, y el internacional inglés, que ha disputado un partido con su selección, está disfrutando de otra temporada productiva a nivel individual. Tras saborear el título de Bota de Oro la temporada pasada, Greenwood ha logrado el mejor registro de su carrera con 23 goles esta temporada. El Marsella volverá a la acción el viernes, cuando visite al Brest.
