Getty/GOAL
Marcus Rashford sorprende en el Barcelona mientras Gerard Piqué afirma que Kylian Mbappé está en otro nivel
Mbappé y Rashford atraviesan un momento de forma excepcional esta temporada
La temporada actual de LaLiga está ofreciendo un duelo fascinante entre superestrellas consolidadas y nuevos talentos que buscan imponerse. Mientras Kylian Mbappé se ha consolidado como el gran emblema del Real Madrid desde su llegada en 2024, el desembarco de Marcus Rashford en Cataluña este verano ha añadido una dimensión inesperada a la lucha por el título.
El internacional inglés llegó al Barcelona cedido por una temporada desde el Manchester United en julio, decidido a reimpulsar una carrera que parecía haberse estancado en Old Trafford. Su impacto ha sido inmediato: su velocidad, agresividad al espacio y capacidad para romper líneas han aportado al equipo de Hansi Flick un matiz ofensivo diferente, respaldado por seis goles—dos en La Liga y cuatro en la Champions. Una transformación que no ha pasado desapercibida para Gerard Piqué, quien conoce de primera mano lo que implica triunfar en el Camp Nou.
En una entrevista con Sport, el ex capitán culé fue consultado sobre los jugadores que más lo han sorprendido esta temporada, y no dudó en destacar la rápida y sólida adaptación del atacante inglés al fútbol español.
- AFP
La leyenda del Barcelona destaca el impacto del delantero inglés
Cuando se le pidió identificar al futbolista que más lo ha sorprendido esta temporada, Piqué no dudó en señalar al atacante inglés de 28 años: “Rashford. Creo que ha tenido un inicio muy bueno; ahora hay que ver cómo sigue. Marcó dos goles contra el Newcastle, ha aportado y ayudado muchísimo desde el primer día.”
Pero incluso con su corazón blaugrana, Piqué tuvo que reconocer la figura que domina claramente la élite del campeonato. Al hablar de los jugadores más determinantes de LaLiga, admitió que el dorsal ‘9’ del Real Madrid está en una dimensión aparte. Mbappé no solo fue el máximo goleador en su temporada de debut, sino que ha continuado su racha con 16 goles en 16 partidos de LaLiga, mientras el Madrid lidia con irregularidades y persigue al Barça en la tabla. En la Champions, su registro es aún más salvaje: nueve goles en solo cinco partidos.
“Mbappé también… está en otro nivel. No solo por los goles, sino por cómo se le ve,” reconoció Piqué. “Creo que está más afilado que nunca.”
El excentral también dedicó elogios al Atlético de Madrid, destacando el aporte de su armada argentina: “En el Atlético tienes a Giuliano Simeone, que lo está haciendo muy bien, y a Julián Álvarez, que es un jugador diferencial.” Para Piqué, la temporada avanza sin giros inesperados: “En LaLiga no ha habido ninguna gran sorpresa; todo está yendo más o menos como se esperaba.”
El renacimiento de Rashford en suelo español
Los comentarios de Piqué respaldan lo que ha sido un auténtico renacimiento para Rashford en Barcelona. Existían dudas considerables sobre si el atacante de 28 años lograría adaptarse a las exigencias técnicas de La Liga, pero ha respondido a las críticas con autoridad. Piqué subrayó especialmente su actuación decisiva en la reciente victoria de Champions ante el Newcastle, donde firmó un doblete para sellar el 2-1. A ello se suman seis asistencias en la competición doméstica y otra más en Europa.
Para un futbolista que parecía desorientado en el Manchester United bajo Rubén Amorim, Rashford ha encontrado una nueva versión de sí mismo con Hansi Flick. Su capacidad para moverse por todo el frente de ataque se ha vuelto esencial, permitiendo al Barça rotar a Lamine Yamal y Robert Lewandowski sin perder impacto ofensivo.
- Getty Images Sport
Mbappé, el referente
Mientras que Rashford ha sido una grata sorpresa, lo de Mbappé era simplemente inevitable. Totalmente asentado en su segunda temporada en Madrid, el francés se ha consolidado como el líder absoluto del ataque blanco.
La observación de Piqué de que está “más en forma que nunca” resulta aterradora para cualquier defensa europea. Tras haber levantado la Champions League en su primer año, Mbappé parece decidido a batir registros individuales esta campaña. Su impacto es tan dominante que incluso figuras históricamente afines al Barcelona se ven obligadas a reconocer su supremacía.
Para Rashford, en cambio, el reto ahora es la regularidad. Como apuntó Piqué, “veremos cómo sigue”. Con informes que señalan que el Barcelona dispone de una opción de compra cercana a los 30 millones de euros para el próximo verano, el inglés está, en efecto, jugando por su futuro. Una segunda mitad de temporada sólida podría sellar su salida definitiva de Old Trafford.
Mientras tanto, Mbappé y el Real Madrid encaran una semana crucial con un duelo de Champions League ante el Manchester City. Con el equipo golpeado por una crisis de lesiones en defensa, volverá a recaer en su superestrella francesa la responsabilidad de aportar esa calidad “diferencial” que tanto admira Piqué.
