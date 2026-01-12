¿Marcus Rashford de regreso al Manchester United? La llamada de Oler Gunnar Solskjaer agita el mercado de fichajes

El exdefensa del Manchester United, Gary Pallister, habló con Hard Rock Bet sobre la posibilidad de que Marcus Rashford regrese a Old Trafford si no se concreta un traspaso definitivo al Barcelona.

“Tendrías que meterte en la cabeza de Marcus. ¿Cuáles fueron realmente los problemas? ¿Tenían que ver con el entrenador? En su último año en el United, su lenguaje corporal no era bueno. No parecía feliz. Si siente que necesita un corte limpio con esa etapa, quién sabe”, señaló.

Pallister recordó el fuerte vínculo del delantero con el club: “Creció en el United, pasó por la academia y destacó desde muy joven. ¿Querría volver a eso después de su paso por el Barcelona? No lo sé. Se comenta que el Barça podría no ejecutar la opción de compra”.

El exjugador también destacó la relación entre Rashford y Solskjaer: “Trabajó con Ole y lo conoce bien. Si disfrutó esa etapa, quizá podría aprovechar la oportunidad. Si Ole regresara, tal vez lo consideraría. Creo que esto tiene más que ver con el entrenador que con el club en sí. Marcus rindió bien con Ole, así que si la opción del Barcelona no existe, podría pensar en volver”.

Sin embargo, Pallister dejó dudas sobre el encaje actual: “Es evidente que en su último año no se le veía feliz, ni en su actitud ni en su rendimiento. Habrá que ver si puede renovarse y volver a sentirse motivado con la camiseta del United”.

Y concluyó: “Por talento, claro que querrías a Marcus Rashford. Pero el United ahora tiene alternativas en las bandas con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Amad Diallo. No sé si sería una prioridad o si el club estaría desesperado por traerlo de vuelta”.