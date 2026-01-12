Getty
¿Marcus Rashford de regreso al Manchester United? La llamada de Oler Gunnar Solskjaer agita el mercado de fichajes
Reencuentro en Old Trafford: Rashford firmó dos temporadas de 20 goles bajo la dirección de Solskjaer.
El Manchester United se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras poner fin a la etapa del técnico portugués Ruben Amorim. Su ciclo al frente de los Red Devils concluyó después de 14 meses y 63 partidos, y se espera que el club nombre a un entrenador permanente durante el verano.
Mientras tanto, el United ha optado por una solución interina. Darren Fletcher fue promovido desde el equipo Sub-18 para hacerse cargo de manera temporal del primer equipo y debutó con un decepcionante empate 2-2 frente al Burnley.
Entre los candidatos que suenan aparece un viejo conocido de la afición: Ole Gunnar Solskjaer, campeón del histórico triplete de 1999 y exentrenador del club. El noruego conoce bien a Marcus Rashford, a quien dirigió en dos temporadas de 20 goles, y no se descarta que un reencuentro pueda producirse en Old Trafford.
¿Volverá Rashford al Manchester United?
El exdefensa del Manchester United, Gary Pallister, habló con Hard Rock Bet sobre la posibilidad de que Marcus Rashford regrese a Old Trafford si no se concreta un traspaso definitivo al Barcelona.
“Tendrías que meterte en la cabeza de Marcus. ¿Cuáles fueron realmente los problemas? ¿Tenían que ver con el entrenador? En su último año en el United, su lenguaje corporal no era bueno. No parecía feliz. Si siente que necesita un corte limpio con esa etapa, quién sabe”, señaló.
Pallister recordó el fuerte vínculo del delantero con el club: “Creció en el United, pasó por la academia y destacó desde muy joven. ¿Querría volver a eso después de su paso por el Barcelona? No lo sé. Se comenta que el Barça podría no ejecutar la opción de compra”.
El exjugador también destacó la relación entre Rashford y Solskjaer: “Trabajó con Ole y lo conoce bien. Si disfrutó esa etapa, quizá podría aprovechar la oportunidad. Si Ole regresara, tal vez lo consideraría. Creo que esto tiene más que ver con el entrenador que con el club en sí. Marcus rindió bien con Ole, así que si la opción del Barcelona no existe, podría pensar en volver”.
Sin embargo, Pallister dejó dudas sobre el encaje actual: “Es evidente que en su último año no se le veía feliz, ni en su actitud ni en su rendimiento. Habrá que ver si puede renovarse y volver a sentirse motivado con la camiseta del United”.
Y concluyó: “Por talento, claro que querrías a Marcus Rashford. Pero el United ahora tiene alternativas en las bandas con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Amad Diallo. No sé si sería una prioridad o si el club estaría desesperado por traerlo de vuelta”.
El regreso de Amorim: ¿Volverá el portugués a trabajar en la Premier League?
Por otro lado, Pallister se refirió a la posibilidad de que Rubén Amorim regrese al fútbol inglés para una segunda etapa en la Premier League, después de recibir numerosas críticas por no querer modificar su sistema preferido, el 3-4-2-1.
“No lo sé. Es un entrenador joven y este tipo de experiencias pueden tardar en superarse. Daba la sensación de estar sometido a una presión enorme”, afirmó.
“El foco mediático del Manchester United no se parece a nada que haya vivido antes. Es uno de los dos clubes más grandes del mundo. No tenía experiencia previa en la Premier League y eso se notó en algunos momentos. Parecía un técnico joven y prometedor, que fue justamente por lo que la directiva apostó por él”.
Pallister también apuntó a los errores históricos del club en materia de fichajes: “Ha sido como nuestro reclutamiento en los últimos años. Hemos traído jugadores y entrenadores que no entienden la Premier League, y eso nos ha perjudicado. No es casualidad que ahora se haya apostado por futbolistas como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, que sí conocen la liga y parecen capaces de ayudar de inmediato”.
Sobre el futuro del portugués, añadió: “No sé dónde terminará Rubén. Podría volver a Portugal; estoy seguro de que allí habría clubes interesados, especialmente por el trabajo que hizo con el Sporting. Tiene tiempo para reflexionar. Seguramente quedarán cicatrices emocionales, porque ha sido un proceso muy duro”.
Y concluyó: “Ha estado bajo el microscopio desde el primer día y nunca tuvo verdadero margen para imponer su sistema. En la historia de la Premier League, quizá solo un equipo ganó el título con una defensa de cinco, el Chelsea de Antonio Conte. Eso dice mucho. Hoy miras al Manchester United y no se percibe un ambiente de optimismo”.
Lo que viene para el Manchester United: FA Cup y derbi en agenda
Los Red Devils, actualmente séptimos en la tabla de la Premier League, volverán a la actividad —con Darren Fletcher aún al mando— cuando enfrenten al Brighton en la tercera ronda de la FA Cup este domingo. En la agenda liguera aparecen después el derbi ante el Manchester City y una complicada visita al Arsenal.
