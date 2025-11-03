Getty Images Sport
Marcus Rashford hace 'feliz' a Hansi Flick pero el entrenador del Barcelona quiere más goles después de un papel clave en la victoria de La Liga
Marcus Rashford brilla mientras el Barça se recupera.
El Barcelona volvió a la senda del triunfo en el Estadio Olímpico, derrotando al Elche 3-1 para mantenerse a tiro de los líderes, el Real Madrid. El equipo de Hansi Flick dominó desde el principio, presionando agresivamente y aprovechando los fallos defensivos. Lamine Yamal y Ferran Torres marcaron dos veces en rápida sucesión, antes de que Rafa Mir redujera brevemente la diferencia. Pero el momento de la noche perteneció a Rashford, quien selló la victoria en el minuto 68 con un esfuerzo contundente que impactó en el larguero, registrando su sexto gol de la campaña y su decimotercera participación directa en goles esta temporada.
La confianza de Marcus Rashford sigue aumentando en ausencia de Raphinha. El jugador de 27 años ha prosperado por el flanco izquierdo, enlazando fluidamente con Torres y Fermín López en el sistema de alto ritmo de Flick. Su resurgimiento, después de un período difícil en el Manchester United, ha sido una de las historias de éxito del Barça esta temporada.
Después del partido, el entrenador Flick resumió el ambiente perfectamente al abordar el resultado con satisfacción pero manteniéndose con los pies en la tierra: “Lo más importante son los tres puntos,” dijo. “Hicimos muchas cosas bien, otras no tanto. Todavía hay áreas en las que debemos mejorar.”
Hansi Flick elogia el desempeño de su equipo, pero exige más.
Los comentarios de Flick después del partido reflejaron tanto orgullo como ambición. El alemán fue rápido en reconocer la creciente influencia de Rashford, pero también usó el momento para impulsarlo más, instando al extremo a convertir la promesa en una consistencia prolífica.
"Hemos hecho muchas cosas bien y otras no tan bien. He visto muchas cosas que hemos hecho muy bien y otras que no han sido tan buenas. Necesitamos mejorar ciertas situaciones. Tuvimos un oponente que quería el balón y no fue fácil. Queríamos presionarlos desde el principio y lo hicimos porque anotamos dos goles", dijo Flick en una entrevista posterior al partido.
Flick agregó además: "Creo que creamos muchas oportunidades y no las convertimos todas. Si hubiéramos aprovechado mejor nuestras oportunidades, habríamos terminado 6-2".
Reflexionando sobre la actuación de Rashford, el entrenador del Barça dijo: "Uno o dos goles más habrían sido buenos para él. Estoy contento con él; sé que puede jugar a este nivel y lo ha demostrado. Es un jugador importante."
Las exigencias de Barcelona antes de hacer permanente el traspaso de Rashford.
La junta directiva del Barcelona está ansiosa por hacer que el préstamo de Rashford del United sea permanente, pero no sin condiciones. Fuentes del club confirman que la sostenibilidad financiera es el principal obstáculo. Rashford actualmente gana alrededor de £300,000 a la semana, una cifra muy por encima de la estructura salarial de LaLiga.
Barcelona está preparado para pagar la tarifa de transferencia de £30 millones, pero solo si Rashford acepta una reducción salarial significativa para cumplir con los límites de gasto de la liga. El departamento deportivo del club quiere ofrecer un contrato multianual que distribuya el costo mientras mantiene el equilibrio de la plantilla. Rashford, consciente de las limitaciones y con ganas de continuar su resurgimiento en España, está aparentemente dispuesto a comprometerse a cambio de estabilidad a largo plazo y confianza.
Para el Barça, su impacto ha sido innegable. Suma seis goles y cinco asistencias en todas las competiciones a su cuenta, además de cuatro goles decisivos en la Champions League. Pero el siguiente paso depende de la negociación. Según los informes, el club ve el futuro de Rashford como “una cuestión tanto de valor deportivo como de disciplina financiera.”
El regreso de las estrellas impulsa los planes de Flick
El enfoque inmediato del Barcelona se desplaza a un crucial partido de la Liga de Campeones contra el Club Brujas a mitad de semana, seguido por un viaje de La Liga a Celta de Vigo el 9 de noviembre antes del parón internacional. Estos juegos pondrán a prueba la rotación y la profundidad de la plantilla de Hansi Flick, especialmente con las lesiones que aún limitan las opciones en el centro del campo.
Sin embargo, hubo buenas noticias para los aficionados del Barça. Robert Lewandowski y Dani Olmo regresaron de sus lesiones y participaron desde el banco contra el Elche. Su reintegración gradual agrega experiencia y variedad ofensiva, ofreciendo a Rashford y Torres la libertad de rotar y descansar cuando sea necesario.
El resurgimiento de Rashford ha sido una chispa para el proyecto de Flick, pero como el entrenador recordó a todos, esto es solo el comienzo. “Estamos en el camino correcto”, dijo Flick. “Pero debemos seguir mejorando, cada juego, cada jugador”.
