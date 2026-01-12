AFP
"¡Espero que no!" - Marcus Rashford revela sus emociones tras su primer trofeo con el Barcelona y su futuro tras la salida de Ruben Amorim
Rashford obtiene su primer trofeo en el Barcelona
La transformación de Rashford de marginado en el Manchester United a campeón con el Barcelona ya está en marcha. El delantero de 28 años celebró la gloria el domingo por la noche en Arabia Saudita, contribuyendo a la emocionante victoria por 3-2 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
Fue un momento decisivo para Rashford, quien se unió a los Blaugrana en calidad de cedido por una temporada tras caer en desgracia bajo el mando del exentrenador del United, Ruben Amorim. Mientras Old Trafford sigue inmerso en el caos tras el despido de Amorim, Rashford lució relajado y feliz en Jeddah, levantando su primer trofeo con el Barça junto a los recién llegados Joan Garcia y Roony Bardghji.
Tras el pitido final, Rashford compartió su entusiasmo con los medios del club: "Estoy muy feliz hoy. Siempre es especial ganar el primer trofeo," sonrió. "Espero que podamos levantar algunos más durante el resto de la temporada."
Agregó: "Fue una actuación sobresaliente. Esto muestra de lo que somos capaces. Siempre hay cosas por mejorar, pero hoy disfrutamos al máximo de este triunfo."
El atacante inglés está seguro de que no será el último
Rashford, que ya ha marcado siete goles desde su llegada al Barcelona, podría tener la oportunidad de regresar al primer equipo del Manchester United tras el despido de Amorim la semana pasada.
Sin embargo, el delantero de 28 años ha dejado claro que desea quedarse en el Camp Nou a largo plazo, y el club catalán, según informes, está ansioso por retenerlo de manera permanente una vez que finalice su préstamo al término de la temporada.
Tras la victoria del domingo, Rashford reafirmó su postura cuando se le preguntó si este sería su primer y último trofeo con el Barça: "Espero que no", respondió. Además, compartió sus impresiones sobre su etapa en Barcelona:
"Es realmente bueno. Cuando ganamos, todo se hace más fácil, pero incluso en momentos en los que no jugamos tan bien, nos mantenemos unidos y actuamos como un equipo. Para mí es perfecto, estoy disfrutando mucho mi tiempo aquí."
Se quedaron sin fuerzas contra el Real Madrid
En el campo, el compromiso de Rashford con el equipo fue evidente, aunque no logró marcar en la final. Se entregó por completo en la banda antes de ser sustituido, reconociendo después que estaba físicamente agotado.
Al ser consultado sobre una oportunidad tardía que desperdició para sellar el partido, el delantero fue sincero: "No tenía energía en las piernas".
Buscando la 'perfección' lejos de casa
Para Rashford, el contraste entre el final tóxico de su etapa en el United y su actual situación no podría ser más marcado. Mientras INEOS y el club inglés buscan con rapidez un sucesor para Amorim —con Michael Carrick y Ole Gunnar Solskjaer entre los nombres vinculados— el delantero disfruta de la estabilidad de un vestuario ganador.
"El mensaje es claro: salir al campo, intentar crear ocasiones, marcar goles, y hasta en los últimos minutos, aún podíamos y debíamos haber anotado", añadió.
Con siete goles y 11 asistencias en 27 apariciones esta temporada, Rashford deja que su fútbol hable por sí mismo. Mientras el United vuelve a presionar el botón de reinicio, su graduado de la academia se dedica a coleccionar medallas, esperando que esta sea solo la primera de muchas en España.
