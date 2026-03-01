Marcus Rashford dijo que «algo anda mal» si no puede disfrutar del fútbol en el Manchester United

El drástico cambio en el comportamiento de Rashford no ha sentado bien a todo el mundo, especialmente al ex capitán del Manchester United Bryan Robson. En respuesta a la renovada felicidad del delantero lejos de Old Trafford, el legendario centrocampista hizo una valoración sincera del enfoque psicológico de Rashford para manejar la presión en Manchester.

En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Robson dijo: «Marcus Rashford, como jugador, no lo entiendo. Cuando estás en el Manchester United y todo el mundo dice que ha perdido la confianza y la fe en su propio rendimiento en el club, y él va y dice que está empezando a disfrutar de nuevo del fútbol en el Aston Villa. Si no puedes disfrutar del fútbol en el Manchester United, es que algo te pasa».

Robson también señaló que dar la bienvenida al delantero al vestuario el próximo verano no sería una decisión fácil, señalando la feroz competencia que existe ahora en Carrington y la posible fricción que podría causar: «No estoy muy seguro de si volvería a traer a Marcus solo porque los chicos podrían decir: "Bueno, ¿y qué hay de su actitud?", admitió Robson. «En este momento, el club cuenta con Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Mason Mount, que es un jugador de primer nivel cuando está en forma. Por desgracia para él, sigue sufriendo lesiones. Incluso tienen a Patrick Dorgu, que lo ha hecho fantástico, y me da pena porque se lesionó cuando estaba jugando muy bien».