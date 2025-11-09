AFP
'Otra ovación de pie' - Marcus Rashford, cedido en el Barcelona, supera a Kylian Mbappé y Lamine Yamal para liderar las tablas de La Liga
Rashford alcanza el primer puesto en la tabla de asistencias de La Liga.
La emocionante victoria del Barcelona 4-2 sobre el Celta de Vigo vio a Marcus Rashford desempeñar un papel estelar desde la banda izquierda, proporcionando a Robert Lewandowski dos entregas precisas, ayudando al polaco a completar su triplete. La victoria coloca al Barça a tres puntos del Real Madrid en la cima de la tabla mientras continúan su fuerte racha de forma. Rashford ahora lidera la Liga con seis asistencias, más que tanto Kylian Mbappé (dos) como su compañero Lamine Yamal (cuatro). El inglés solo es igualado por Luis Milla del Getafe en la lista, y los aficionados están asombrados por el rendimiento del cedido del United.
Los aficionados elogian la actuación clásica de Rashford.
El aficionado del Manchester United @Utddoja escribió: "Ovación de pie para Rashford en partidos consecutivos por parte de aficionados del Barça que asisten al estadio, pero tengo que escuchar a ALGUNOS E-culers decirme que es terrible."
El aficionado del Barcelona @frdrjpi añadió: "Rashford ha vuelto tan bien desde el partido contra el Brugge, creación de juego de élite, haciendo el trabajo sucio (!) y en el corazón de 3/4 goles. La parte más emocionante es que aún no está ni cerca de su mejor nivel."
@mannnyyutd bromeó: "No hay necesidad de responder a los críticos de Rashford cuando sabes lo que va a hacer en el siguiente partido, 2 asistencias y 3ra asistencia de córner."
@BarcaChaos bromeó: "Hola, habla Rashford. ¿Cómo puedo asistirte hoy?"
El usuario de X @EllisPrivv concluyó: "3 puntos asegurados. Hattrick de Lewandowski. Doble asistencia de Rashford. Gol de Yamal + Madrid perdió puntos contra el Rayo Vallecano. Final perfecto para el fin de semana."
El resurgir de Rashford en Barcelona tras el fiasco del Manchester United
El resurgimiento de Rashford en Cataluña ha sido una de las historias de la temporada, con el cedido redescubriendo su confianza y creatividad bajo el mando de Hansi Flick. Después de un comienzo lento en España, el jugador de 28 años se ha convertido en una salida clave para el ataque del Barcelona, combinando rapidez, precisión y altruismo. Su habilidad para crear juego ha sido comparada con su forma temprana en el United, donde alguna vez prosperó tanto como goleador y asistente.
Rashford ahora se une a la selección de los Tres Leones.
Marcus Rashford buscará mantener su racha caliente con Inglaterra cuando los Tres Leones se enfrenten a Serbia y Albania en sus dos últimos partidos de clasificación para el Mundial. En cuanto al Barcelona, su química con Lewandowski y Yamal ha dado al equipo de Flick un renovado equilibrio ofensivo, aliviando la ausencia de Raphinha. Con la confianza por las nubes y los aficionados apoyándole firmemente, Rashford volverá a ser titular para el conjunto catalán cuando se enfrenten al Athletic Club a finales de este mes, en un partido que podría marcar el debut del nuevo Spotify Camp Nou.
