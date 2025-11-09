'Otra ovación de pie' - Marcus Rashford, cedido en el Barcelona, supera a Kylian Mbappé y Lamine Yamal para liderar las tablas de La Liga

El aficionado del Manchester United @Utddoja escribió: "Ovación de pie para Rashford en partidos consecutivos por parte de aficionados del Barça que asisten al estadio, pero tengo que escuchar a ALGUNOS E-culers decirme que es terrible."

El aficionado del Barcelona @frdrjpi añadió: "Rashford ha vuelto tan bien desde el partido contra el Brugge, creación de juego de élite, haciendo el trabajo sucio (!) y en el corazón de 3/4 goles. La parte más emocionante es que aún no está ni cerca de su mejor nivel."

@mannnyyutd bromeó: "No hay necesidad de responder a los críticos de Rashford cuando sabes lo que va a hacer en el siguiente partido, 2 asistencias y 3ra asistencia de córner."

@BarcaChaos bromeó: "Hola, habla Rashford. ¿Cómo puedo asistirte hoy?"

El usuario de X @EllisPrivv concluyó: "3 puntos asegurados. Hattrick de Lewandowski. Doble asistencia de Rashford. Gol de Yamal + Madrid perdió puntos contra el Rayo Vallecano. Final perfecto para el fin de semana."

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!