Marcus Rashford aún podría regresar al Manchester United, ya que su antiguo entrenador cree que el jugador cedido al Barcelona podría volver a casa.

Meulensteen quiso destacar que la decisión de dejar el United, inicialmente para fichar por el Aston Villa y posteriormente por el Barcelona, fue la correcta para el desarrollo personal y profesional de Rashford. El holandés estableció un paralelismo con Scott McTominay, otro jugador formado en Carrington que ha triunfado lejos de Manchester al ganar el título de la Serie A con el Nápoles, y sugirió que salir de la Premier League ha permitido a Rashford volver a respirar.

«Lo mismo ocurre con Scott McTominay. Ambos jugadores lo han hecho muy bien allá donde han ido», señaló Meulensteen. «Pero creo que a Marcus le ha venido bien ese periodo fuera, primero en el Aston Villa y ahora en el Barcelona. Es una cultura diferente, un idioma diferente y un estilo diferente. Cada semana es diferente».

Argumentó que las implacables exigencias físicas y mentales de la máxima categoría inglesa pueden desgastar a los jugadores, y que La Liga ofrece un tipo de desafío diferente que actualmente se adapta al juego de Rashford. «La Premier League es diferente. Es mucho más exigente que cualquier otra liga del mundo. Y creo que está disfrutando del fútbol, y eso es lo más importante. Necesita disfrutar del fútbol».