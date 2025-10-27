AFP
Marcus Rashford aclara su futuro en el Manchester United tras un gran inicio en el Barcelona
Las sólidas estadísticas de Rashford con el Barcelona
Rashford está brillando en el fútbol español, donde se valora más la técnica y el juego ofensivo. El internacional inglés ha participado en seis goles y asistencias en sus últimas siete apariciones en LaLiga, incluyendo la asistencia del único gol del Barcelona en la derrota 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico del domingo. Además, suma seis contribuciones de gol en solo tres partidos de la Liga de Campeones.
Esto contrasta fuertemente con sus números modestos en los últimos 18 meses en el Manchester United y durante su préstamo al Aston Villa hace 10 meses, donde Ruben Amorim cuestionó su nivel de compromiso para merecer minutos de juego. Sin embargo, con su préstamo en Barcelona incluyendo solo una opción de compra y no una obligación —que Villa no activó— no hay certezas sobre dónde jugará Rashford en la temporada 2026-27.
- Getty Images Sport
Rashford quiere quedarse en el Barcelona
Según la edición centroeuropea de Sky Sports Suiza, Rashford desea que su estancia en Barcelona se haga permanente. Se informa que el club “sigue de cerca” su desempeño. La opción de compra está fijada en 35 millones de euros, una cifra significativamente menor a lo que el United podría exigir a otros clubes, que actualmente ronda los 50 millones de euros. Cuanto mejor rinda Rashford, más podrían pedir los Red Devils en un mercado abierto si, por alguna razón, el Barcelona no ejecuta su opción de precio reducido.
La semana pasada, Rashford declaró a ESPN sobre su situación: “Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego. Para un jugador es un honor.”
¿Puede el Barcelona permitirse a Rashford?
Incluso si desde el punto de vista deportivo quisieran retener a Rashford por sus destacadas actuaciones, el principal obstáculo para su permanencia en Cataluña es económico. A pesar de registrar ingresos cercanos a los 1.000 millones de euros en la temporada 2024-25, el club todavía cerró el año con pérdidas netas, lo que evidencia que su situación financiera no es del todo sólida.
Los problemas con las inscripciones de jugadores, que han afectado a varios veranos recientes, se repitieron en la última ventana de transferencias. Rashford tuvo que esperar hasta el último momento para ser registrado antes del primer partido de la temporada, y el nuevo portero Joan García solo pudo debutar arriesgándose a un conflicto con el capitán Marc-André ter Stegen.
Para facilitar su llegada, Rashford aceptó una reducción salarial del 25%, permitiendo al Barcelona cubrir su sueldo completo, un factor que claramente interesó al Manchester United, que de otra forma habría tenido que asumir parte de sus costos continuos.
- Getty
No hay futuro para Rashford en el Manchester United
Lo único claro es que Rashford, con contrato en el Manchester United hasta 2028, no regresará al primer equipo salvo cambios drásticos. El delantero parecía atribuir su bajón de rendimiento desde la temporada de 30 goles en 2022-23 al “ambiente inconsistente” en Old Trafford, lo que provocó la reacción del ex capitán Roy Keane: “Hacia el final de su etapa en el United, claramente había problemas. Él era parte de ese problema con el ambiente, especialmente siendo uno de los jugadores más experimentados. Debería haber marcado el camino y mostrado a los nuevos cómo ser un jugador del United”, declaró en ITV.
La situación en el United, sin embargo, ha cambiado notablemente. La presión sobre Amorim se ha aliviado gracias a la confianza pública del copropietario Sir Jim Ratcliffe y a una serie de resultados consistentes. El equipo consiguió finalmente victorias consecutivas en la Premier League desde que el portugués asumió en noviembre de 2024, alcanzando tres triunfos seguidos por primera vez desde la serie de partidos entre mayo y agosto de 2024.
