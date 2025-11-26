Marco Verratti, en línea para una sorprendente reunión con Ander Herrera y Edinson Cavani mientras Boca Juniors considera una oferta por el exestrella del PSG

Boca Juniors ha comenzado a planear su regreso a la Copa Libertadores 2026, y el jefe Riquelme ya está apuntando a refuerzos de élite. Según Doble Amarilla, un nombre en la parte superior de la lista es Verratti, quien dejó el PSG en 2023 para un nuevo capítulo en Qatar pero ahora busca un nuevo desafío tras una campaña difícil marcada por lesiones y minutos limitados.

El centrocampista italiano se unió a Al Duhail este verano después de dos temporadas en Al Arabi, pero pasó gran parte de noviembre recuperándose de una lesión muscular. A pesar de haber firmado un contrato hasta junio de 2026, el italiano ha explorado en privado la posibilidad de irse antes, hablando con clubes en Italia, incluidos Inter, AC Milan y Juventus mientras evalúa su próximo paso.

Esas conversaciones llevaron a una nueva idea, surgida de discusiones con sus ex compañeros del PSG Cavani, Herrera y Paredes. El trío lo animó a considerar Argentina y la posibilidad de unirse a Boca, lo que llevó a Riquelme a intervenir. El jefe del club ya ha hecho contacto directo con Verratti e incluso ha comenzado a cortejar a su esposa, Jessica Aidi, presentándole oportunidades en Buenos Aires, una clara señal de la intención de Boca.