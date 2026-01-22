+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Richard Martin

Marc Guehi es un fichaje excelente, pero ¿puede el defensor inglés salvar la temporada 'vergonzosa' del Manchester City?

Pep Guardiola nunca ha sido de los que se andan con rodeos, pero su tono después de que el Manchester City fuera destrozado por el pequeño Bodo/Glimt el martes fue casi apocalíptico. Aunque señaló que a su equipo le faltaban 11 jugadores para su viaje al Círculo Polar Ártico y fue muy elogioso con sus vencedores, describió sin rodeos el estado en el que se encuentra su equipo en este momento.

"Todo ha comenzado a estar, desde el Año Nuevo, en contra de nosotros", dijo el entrenador en su conferencia de prensa en el Estadio Aspmyra, que tiene una capacidad menor que cada una de las cuatro tribunas del Estadio Etihad individualmente. "Tenemos que cambiar la dinámica rápidamente. La sensación es que todo lo que puede salir mal, está saliendo mal".

Afortunadamente para el City, Marc Guehi acaba de intervenir para aportar un orden muy necesario a un equipo que de repente ha perdido el rumbo.

    Dos victorias en siete partidos

    Guehi utilizó las palabras "dominación total" para describir a City en la última década, pero la frase 'desastre total' sería más apropiada para cómo han comenzado el 2026. El City ha perdido dos y empatado tres de sus siete partidos desde principios de enero, con sus únicas victorias llegando en las copas domésticas. 

    La derrota deslucida ante el Manchester United el sábado fue recibida con absoluta desesperación por los aficionados, pero las cosas empeoraron aún más en el norte de Noruega, ya que el City fue merecidamente derrotado 3-1 por un equipo que nunca había competido antes en la Liga de Campeones propiamente dicha y no había ganado ninguno de sus seis partidos anteriores en la competición hasta que el equipo de Guardiola llegó a la ciudad.

    Bodo/Glimt proviene de una ciudad con una población menor que la capacidad del Etihad, mientras que el valor total de su plantilla, según Transfermarkt, es un cuarto del valor de Erling Haaland. Sus 10 jugadores más caros de todos los tiempos costaron en conjunto 23,5 millones de libras ($31m); el City ha gastado 85 millones de libras ($114m) solo en enero de este año, mientras que en las tres últimas ventanas de transferencias, los gigantes ingleses han derrochado 445 millones de libras ($597m).

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    Ganga a 20 millones de libras

    Pero a pesar de la disparidad financiera entre el City y el Bodo y la enorme cantidad que el club de Manchester ha gastado en la última reconstrucción de su plantilla, conseguir a Guehi por £20 millones ($26.8 millones) representa una verdadera ganga en el mercado actual.

    Aunque el City podría haber firmado al defensor inglés de forma gratuita cuando terminó su contrato con el Crystal Palace en junio, fueron inteligentes al moverse cinco meses antes, superando a otros clubes interesados como el Bayern Munich - que lograron que Harry Kane y Michael Olise se acercaran a Guehi para persuadirlo - y, por supuesto, Liverpool. 

    Los Reds estuvieron tan cerca de fichar a Guehi en el verano que estaba en una máquina de escaneo en un hospital privado y realizando su examen médico en preparación para el traspaso antes de que el Palace lo cancelara por insistencia de Oliver Glasner.

    La tarifa de £20 millones por uno de los defensores más codiciados de la Premier League, si no de Europa, es entonces un gran golpe para el City. Después de todo, el club pagó aproximadamente £30 millones cada uno para fichar a Abdukodir Khusanov y Vitor Reis esta vez el año pasado. Se espera que Khusanov se asocie con Guehi el sábado contra el Wolves, pero Reis solo ha jugado tres veces para el club y actualmente está cedido en el Girona.

  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Líder hecho a medida

    Tanto Khusanov como Reis son prospectos emocionantes, pero Guehi es un líder defensivo ya consolidado, el hombre que capitaneó al Palace a la gloria de la FA Cup y fue el jugador más consistente de Inglaterra en su camino a la final de la Euro 2024.

    No es solo en defensa donde al City le faltan líderes, sin embargo. Ganadores habituales como Ederson, Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Manuel Akanji han partido en el último año, y Guehi ayudará a restablecer el equilibrio.

    Guehi podría parecer un fichaje de transición después de que Josko Gvardiol y Ruben Dias sucumbieran a lesiones contra el Chelsea a principios de este mes, pero ha sido adquirido con una planificación a largo plazo en mente. John Stones, a quien Guehi describió como “un hermano mayor”, está programado para irse al final de la temporada cuando su propio contrato expire, y el City efectivamente reemplazará a un experimentado internacional inglés con otro.

    Guehi también planea jugar al más alto nivel tanto como pueda después de contar recientemente a BBC Sport que su mayor objetivo, por encima de los trofeos, era seguir jugando hasta que cumpliera 40 años.

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Desorden que limpiar

    La experiencia y calidad técnica de Guehi es exactamente lo que el City necesita ahora mismo después de ser desmantelado tanto por el United como por el Bodo en el espacio de cuatro días. En ambos partidos, el City tuvo que depender de Khusanov, de 21 años y con 10 inicios en la Premier League en su haber, y de Max Alleyne, de 20 años, quien solo había jugado una vez en la máxima categoría inglesa antes de su bautismo de fuego en Old Trafford. 

    Alleyne fue expuesto en múltiples ocasiones durante el derbi antes de ser retirado al descanso, mientras que cometió dos errores costosos en el espacio de dos minutos que llevaron a los dos primeros goles del Bodo en Noruega. Alleyne también perdió una oportunidad de cabeza gloriosa en el otro extremo, del tipo que esperarías que Guehi marcase dada su habitual amenaza en el área, lo que le ha llevado a marcar siete goles para su club y su país durante las dos últimas temporadas. 

    Pero mientras Guehi tiene la calidad y habilidades de liderazgo para traer algo de orden a la desgastada defensa del City, su nuevo club de repente se ha visto asediado por problemas en todos los departamentos, y no podrá resolverlos todos.

  • Erling Haaland RodriGetty Images

    Irreconocible

    Haaland no ha anotado goles en jugadas abiertas en sus últimos ocho partidos y parece desgastado tanto por su propia carga de trabajo como por los preocupantes resultados del equipo, que han dado a los aficionados una sensación de déjà-vu de la horrorosa temporada del año pasado. Phil Foden, por su parte, ha caído en otro bache en su rendimiento, con sus actuaciones disminuyendo notablemente después de Navidad. 

    Luego está Rodri, quien solía ser el principal determinante de si el City ganaría o no. Estuvo 14 meses sin perder un partido con el club, una racha que le ayudó a ganar el Balón de Oro 2024, y no fue coincidencia que los resultados cayeran en espiral la temporada pasada poco después de que una grave lesión de rodilla acabara con su campaña. Pero al equipo le va mejor sin Rodri esta temporada, según los resultados. 

    El City tiene un porcentaje de victorias del 50 por ciento cuando Rodri juega, pero ha ganado el 84.2% de los partidos cuando no ha estado disponible. El internacional español perdió el balón repetidamente contra el United y fue abyecto durante todo su tiempo en el campo en Noruega, perdiendo el balón en la jugada previa al tercer gol de Bodo antes de recibir dos tarjetas en menos de un minuto, lo que echó por la borda el impulso que el City había conseguido cuando Rayan Cherki descontó.

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Los aficionados necesitan más que un reembolso.

    Guardiola tampoco puede ser absuelto de culpa. El entrenador ha continuado formando al equipo de la misma manera a pesar de que las lesiones los hacen cada vez más vulnerables, dejando una defensa de tres hombres en posesión que solo está cubierta por Rodri. El United posteriormente los atravesó con demasiada facilidad, y el Bodo hizo lo mismo.

    El gran número de jugadores ausentes no está ayudando, ya que Nico González y Matheus Nunes han sido extrañados en los últimos dos partidos, además del gran vacío en la defensa causado por las lesiones de Dias, Gvardiol y Stones. 

    "No quiero culpar a nadie, pero necesitamos asumir más responsabilidad porque al final no es suficiente”, dijo Haaland después de la derrota ante el Bodo. “Somos el Man City. No podemos ir de un lado a otro sin ganar partidos. Solo me disculpo con todos; cada aficionado del Man City y cada aficionado que viajó hoy, porque al final es embarazoso". 

    No fue el único jugador del City en sentirse culpable por el resultado y la actuación, ya que el equipo acordó reembolsar el precio completo de sus entradas a los 374 seguidores que hicieron el viaje a Noruega, desembolsando casi £10,000 para hacerlo.

    Es un gesto agradable que refleja otros similares tomados por clubes como el Arsenal y el Everton en el pasado, pero lo que más quieren saber los aficionados del City es si deben prepararse para más espectáculos de terror. Guehi debería ayudar a detener la sangría, pero llevará mucho autorreflexión por parte de sus nuevos compañeros de equipo para que el City se recupere de su depresión de enero.

