Marc Cucurella ha sido reconocido por su papel significativo en la explosión de Estevao en el Chelsea después de practicar con el extremo adolescente antes de contener a Lamine Yamal

Estevao marcó su quinto gol de la temporada para el Chelsea a mitad de semana mientras los Blues lograron una victoria en casa por 3-0 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones. Chelsea se adelantó a mitad del primer tiempo gracias a un gol en propia puerta de Jules Kounde después de un buen trabajo de Marc Cucurella por la derecha.

El internacional brasileño duplicó la ventaja del Chelsea 10 minutos después del descanso antes de que Liam Delap confirmara el triunfo local sobre el Barcelona, que se quedó con 10 hombres poco antes del descanso después de que Ronald Araujo fuera expulsado. Estevao recibió elogios merecidos por su actuación en la banda derecha contra los Blaugrana, pero fue Cucurella quien fue nombrado Jugador del Partido en el éxito en Stamford Bridge.

El lateral izquierdo español fue fundamental para minimizar el impacto de su compatriota Lamine Yamal por la derecha del Barcelona. Yamal logró solo un disparo y creó solo dos oportunidades antes de ser reemplazado por Dani Olmo con 10 minutos por jugar.