Marc-André ter Stegen toma una gran decisión de transferencia después de caer en desgracia en el Barcelona con Hansi Flick
Sin futuro en el Camp Nou
Ter Stegen ha sido prácticamente congelado del club al que se unió en 2014 y en el que ha hecho 291 apariciones en La Liga. El portero una vez fue tan confiable en la red y ganó la Liga de Campeones con el club en su temporada debut, pero desde entonces ha permitido que los errores y la complacencia se infiltren en su juego, con las lesiones también afectando su consistencia.
El club, bajo la dirección de Flick, se ha alejado del internacional alemán y se movió por Garcia en el verano para ser su número uno. Szczesny también ha sido seleccionado por delante de Ter Stegen en el pasado a pesar de haber tomado la decisión de retirarse hace unos años antes de regresar en octubre de 2024 cuando Barcelona le hizo una oferta.
Ahora, con su carrera en el purgatorio, Ter Stegen está abierto a dejar el club y recuperar su puesto en el equipo nacional. Según SPORT, el alemán está abierto a aceptar un traspaso al Girona y querría hacer el cambio este mes.
El portero está supuestamente determinado a encontrar su camino de regreso a los planes de la Copa del Mundo de Julian Nagelsmann y ve seis meses en el Estadi Montilivi como una opción potencial para lograrlo.
- Getty Images Sport
Girona luchando por cumplir con las exigencias
A pesar de esta disposición a considerar una salida del Camp Nou, Ter Stegen no va a forzar su partida. Tampoco está dispuesto a dejar el club a cualquier precio.
Esto significa que el alemán, que ha sido en gran medida excluido de los planes del club en el campo, no renunciará a ningún dinero ni sacrificará su salario para dejar el club. Esto podría ser todo un desafío para el Girona, que tendría dificultades para igualar las demandas salariales de Ter Stegen.
El Barcelona espera llegar a un acuerdo con el Girona y que el club cubra parte de su salario, pero en este momento, aún es una tarifa demasiado alta para que el equipo español pueda permitirse. Se entiende que el Barcelona quiere que se cubra casi una cuarta parte de los salarios semanales de Ter Stegen y el portero está alentando al Girona a hacer una oferta más cercana a las condiciones del Blaugrana.
Elogios del entrenador para Ter Stegen
Ter Stegen hizo su primera aparición con el Barcelona en mucho tiempo en diciembre, participando en una victoria 2-0 en la Copa del Rey sobre Guadalajara. El portero mantuvo su portería a cero y fue elogiado por Flick después del partido.
“Marc es el capitán y ha jugado muchos partidos en los 12 años que ha estado aquí. Hablamos con el resto de los entrenadores y quisimos darle la oportunidad de jugar. Está de regreso, es solo para este partido y creo que es un buen siguiente paso”, dijo Flick.
Girona está en busca de un nuevo portero ya que el croata Dominik Livakovic deja el club. Michel, su entrenador, expresó interés en el guardameta alemán.
"Es un jugador de primer nivel, todos querrían tener un portero como Ter Stegen”, dijo.
- Getty Images Sport
¿Un lugar en la Copa del Mundo?
Si Ter Stegen finalmente consigue su traslado lejos de Barcelona, estará bajo una fuerte presión para hacer lo suficiente como para entrar en la mente de Nagelsmann. El seleccionador nacional alemán tiene varios porteros a su disposición, pero ninguno es una estrella reconocida.
Ter Stegen puede considerar sus posibilidades de desplazar a uno de Oliver Baumann, Alexander Nübel o Noah Atubolu, quienes fueron convocados en la selección alemana más reciente para las eliminatorias de la Copa del Mundo. Sin embargo, tendrá que estar jugando regularmente y jugando bien para recuperar su lugar en el equipo.