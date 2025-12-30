Manuel Ugarte, del Manchester United, es objetivo de un Galatasaray que planea un préstamo y una posible transferencia permanente de 25 millones de euros
Gran fichaje, impacto limitado en Old Trafford
A pesar de ser un internacional con 34 partidos y tener una reputación forjada en la Ligue 1 y la Champions League, Ugarte ha luchado por imponerse de manera consistente en Inglaterra. La inestabilidad del mediocampo de United, los frecuentes cambios tácticos y una serie de lesiones han jugado un papel, pero el club rara vez ha visto la fuerza dominante y ganadora de balones que creían estaban adquiriendo de PSG. Irónicamente, el reciente regreso de Ugarte a la prominencia ha ocurrido por necesidad más que por diseño. Con Bruno Fernandes y otras opciones de mediocampo no disponibles, el entrenador jefe Ruben Amorim ha confiado en el uruguayo en las últimas semanas. Esa racha incluyó una de sus actuaciones más convincentes con la camiseta de United durante la victoria de la semana pasada por 1-0 sobre el Newcastle United, un resultado que elevó a United a solo tres puntos del top cuatro.
Sin embargo, incluso ese repunte no se espera que cambie su futuro inmediato. Fuentes sugieren que Ugarte está entre los jugadores que United está preparado para dejar ir cuando se abra la ventana de enero, ya que Amorim y la jerarquía del club buscan remodelar el motor con perfiles más adecuados a la visión a largo plazo del gerente.
- Getty
El movimiento de Galatasaray toma impulso
El interés ha estado creciendo desde el extranjero, con OGC Nice y Galatasaray monitoreando la situación de Ugarte. Según el medio turco Fotomac, son los gigantes de Estambul quienes han tomado medidas decisivas, explorando un acuerdo de préstamo que incluye una opción de compra. Sin embargo, se cree que el United está esperando una cifra más cercana a £26m ($35m), interesados en limitar la magnitud de cualquier pérdida financiera en un jugador fichado hace apenas 18 meses. El mismo informe afirma que las conexiones internacionales de Ugarte podrían resultar influyentes. Se dice que los incondicionales del Galatasaray, Fernando Muslera y Lucas Torreira, han alentado personalmente a su colega de selección a considerar un traslado a Estambul, convenciéndolo de las ambiciones del club y de la oportunidad de desempeñar un papel central en lugar de luchar por minutos.
La perspectiva más amplia del mediocampo de Amorim
Actualizar el centro del campo del United se ha convertido en el objetivo principal de Amorim de cara a 2026, con planes de incorporar a dos o tres nuevos jugadores en las próximas ventanas de transferencia. A nivel nacional, el foco de búsqueda del United se ha centrado en tres centrocampistas de la Premier League: Carlos Baleba en Brighton, Adam Wharton del Crystal Palace y Elliot Anderson en Nottingham Forest. Cada uno representa un perfil diferente, pero todos son vistos como jugadores capaces de crecer en roles de liderazgo dentro del sistema de Amorim. También se han discutido opciones más experimentadas. Se informa que Conor Gallagher está disponible para dejar el Atlético de Madrid por alrededor de 30 millones de euros, mientras que Ruben Neves se convertirá en agente libre cuando su contrato con Al Hilal expire al final de la temporada.
A pesar de esas alternativas, la admiración del United por Baleba no ha disminuido. El especialista en transferencias Fabrizio Romano ha reiterado que el centrocampista del Brighton sigue siendo un objetivo prioritario internamente, desestimando las especulaciones recientes que lo vinculan al Bayern Múnich.
"Uno de los nombres que quiero mantener desde agosto en la lista de Man Utd es Carlos Baleba," declaró Romano. "Porque Man Utd, puedo garantizar que en sus conversaciones internas en el club no han dejado de discutir sobre Carlos Baleba, porque Baleba todavía es visto como una solución ideal por Ruben Amorim y la gente del club. Así que Baleba, junto con Adam Wharton en el Crystal Palace y junto con Elliot Anderson en el Nottingham Forest, es visto como uno de los centrocampistas ideales para Amorim. Es muy apreciado por el Man Utd. Así que entonces la ventana de enero, el movimiento de enero todavía se considera poco probable. Pero en cualquier momento, en enero o verano, si Brighton decide abrir las puertas a una salida para Baleba, el Man Utd sigue absolutamente interesado en el jugador y sigue en contacto con personas cercanas al jugador.
"Y puedo decirte más. Hubo rumores en diciembre en las últimas semanas sobre el Bayern Múnich estando en conversaciones, interesado en Baleba. El Bayern, por lo que me han dicho en esta etapa, no está trabajando en un acuerdo para Baleba. Ellos sienten que el jugador quiere quedarse en Inglaterra y ya el verano pasado quería ir al Man Utd. El Bayern está informado sobre eso."
- Getty Images Sport
El enfoque se centra en los Wolves.
El United se prepara para enfrentar a Wolverhampton Wanderers el martes por la noche, que sigue en el fondo de la Premier League tras no ganar ninguno de sus 18 partidos esta temporada. El equipo de Amorim verá el partido como una oportunidad para aprovechar el impulso generado por la victoria sobre Newcastle, incluso mientras circulan preguntas significativas sobre el futuro de Ugarte y la forma del mediocampo del United en el futuro.