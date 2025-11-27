Manuel Neuer explica por qué se apresuró hacia Gabriel Martinelli en un gran error para un gol crucial del Arsenal en la derrota del Bayern Múnich

Bayern sufrió su primera derrota de la temporada, ya que el Arsenal aprovechó errores clave de Neuer en una dominante victoria 3-1 en la Liga de Campeones. El capitán de 39 años estuvo directamente involucrado en los dos momentos decisivos de la noche, primero al fallar al despejar un córner en el primer gol y luego al salir de su área contra Gabriel Martinelli para el tercer gol del Arsenal.

Neuer primero abordó las críticas en torno al gol de apertura del Arsenal, donde no logró despejar el córner de Bukayo Saka antes de que Jurrien Timber cabeceara a gol. Sin embargo, ofreció una perspectiva ligeramente diferente en la zona mixta.

“El oponente obviamente me desequilibra, eso está claro. Luego también estoy en una posición diferente a la que me hubiera gustado y no puedo avanzar tanto”, explicó, señalando que el Arsenal lo había apuntado agresivamente durante las jugadas a balón parado. “Sabes cómo lo hacen con las jugadas de balón parado, y los árbitros también lo saben, y yo no soy un portero que se lanza al suelo. Tal vez eso habría ayudado en esta situación. Pero básicamente tienes que seguir hasta que el árbitro toque el silbato y posiblemente haya un tiro libre. Pero no hubo críticas de mi parte. Estas cosas eventualmente funcionarán a nuestro favor, y entonces anotaremos un gol así."