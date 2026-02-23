Getty
Manuel Neuer aspira a un regreso sensacional para el partido contra el Borussia Dortmund, a pesar de que el Bayern de Múnich ha descartado al portero lesionado para el enfrentamiento estrella
La carrera contrarreloj de Neuer
El veterano portero se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso durante la victoria por 3-0 del Bayern en Werder Bremen hace solo nueve días. El diagnóstico fue una rotura de fibras musculares en la pantorrilla izquierda, una lesión que suele requerir un periodo de recuperación de tres semanas. Con el enfrentamiento contra el Dortmund programado solo dos semanas después del golpe inicial, muchos habían descartado las posibilidades de que el capitán liderara a su equipo contra su mayor rival. Sin embargo, la aparición de Neuer en el campo de entrenamiento sugiere que el guion aún no ha terminado.
El camino hacia el regreso comienza en Baviera.
Neuer salió de los vestuarios poco después de las 11 de la mañana del lunes, acompañado por el entrenador de porteros Michael Rechner y el especialista en rehabilitación Simon Martinello, según un informe de BILD. Fue una imagen significativa para los fieles seguidores del Bayern, ya que el ganador de la Copa del Mundo de 2014 participó en una sesión personalizada de 30 minutos. Aunque todavía no realizaba paradas acrobáticas, se centró en ejercicios en el suelo y en el manejo inicial del balón, lo que supone un gran avance en su recuperación tras una lesión muscular tan importante.
La participación de Martinello es especialmente notable. El experto en rehabilitación fue el hombre que estuvo al lado de Neuer durante su agotadora recuperación de una fractura de pierna en diciembre de 2022. El lunes, observó con intensidad cómo Neuer comenzaba a probar su pierna izquierda con ligeros ejercicios de recepción a partir de las 11:39 de la mañana. Aunque por ahora sigue sin poder realizar saltos de alta intensidad y gran impacto, el hecho de que ya esté manejando el balón en el campo ha enviado un mensaje claro al cuerpo técnico.
Max Eberl aviva el fuego de un regreso sorprendente
Aunque la postura oficial se mantuvo cautelosa la semana pasada, los directivos del club comienzan a mostrarse más optimistas con respecto a su número uno. Tras la reciente victoria por 3-2 sobre el Frankfurt, se le preguntó al director del Bayern, Max Eberl, sobre la posibilidad de que su capitán regresara para enfrentarse al BVB. Con una sonrisa cómplice, Eberl insinuó que la puerta estaba muy abierta. «¡No se descarta!», dijo a los periodistas, reconociendo la legendaria capacidad de recuperación del portero y su deseo de jugar en los partidos más importantes de la liga.
Sin embargo, el club es muy consciente de que apresurar el regreso de Neuer conlleva un gran riesgo. Con el final de la temporada acercándose y los títulos en juego, el Bayern debe decidir si un partido merece la pena correr el riesgo de una recaída a largo plazo. En la recámara está Jonas Urbig, el protegido de 22 años que ha sustituido con solvencia a Neuer durante sus ausencias. Urbig, fichado por 7 millones de euros procedente del Colonia en el invierno de 2025, ya ha disputado 21 partidos con el gigante bávaro en dos temporadas y es considerado por muchos como el heredero al trono.
¿Último baile en Dortmund para el icono del Bayern?
La urgencia que rodea el regreso de Neuer se ve amplificada por la incertidumbre sobre su futuro. Con su 40 cumpleaños acercándose el 27 de marzo, las negociaciones para renovar su contrato están previstas para finales del mes que viene. Si no se llega a un acuerdo, este fin de semana podría ser la última aparición de Neuer en el Westfalenstadion con la camiseta del Bayern. Es un escenario que ha dominado durante más de una década, y la perspectiva de perderse una última batalla con el Dortmund está claramente impulsando sus esfuerzos de rehabilitación.
Otra noticia positiva para el equipo de Vincent Kompany es que se espera que Konrad Laimer esté disponible para el choque del Der Klassiker. El versátil austriaco se ha recuperado de una lesión en la pantorrilla sufrida en enero y, según los informes, volvió a entrenar con el equipo el lunes. Aunque la situación de Neuer sigue siendo una «decisión de última hora», el ambiente en torno al club está cambiando. El capitán está haciendo todo lo posible para asegurarse de ser él quien defienda la portería cuando suene el silbato el sábado por la noche.
