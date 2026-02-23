Manuel Neuer aspira a un regreso sensacional para el partido contra el Borussia Dortmund, a pesar de que el Bayern de Múnich ha descartado al portero lesionado para el enfrentamiento estrella

Neuer salió de los vestuarios poco después de las 11 de la mañana del lunes, acompañado por el entrenador de porteros Michael Rechner y el especialista en rehabilitación Simon Martinello, según un informe de BILD. Fue una imagen significativa para los fieles seguidores del Bayern, ya que el ganador de la Copa del Mundo de 2014 participó en una sesión personalizada de 30 minutos. Aunque todavía no realizaba paradas acrobáticas, se centró en ejercicios en el suelo y en el manejo inicial del balón, lo que supone un gran avance en su recuperación tras una lesión muscular tan importante.

La participación de Martinello es especialmente notable. El experto en rehabilitación fue el hombre que estuvo al lado de Neuer durante su agotadora recuperación de una fractura de pierna en diciembre de 2022. El lunes, observó con intensidad cómo Neuer comenzaba a probar su pierna izquierda con ligeros ejercicios de recepción a partir de las 11:39 de la mañana. Aunque por ahora sigue sin poder realizar saltos de alta intensidad y gran impacto, el hecho de que ya esté manejando el balón en el campo ha enviado un mensaje claro al cuerpo técnico.