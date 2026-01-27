AFP
Manchester United abre la puerta a la salida de André Onana y negocia su regreso a un viejo conocido
La ingrata salida de Onana del Manchester United
Onana llegó al Manchester United en 2023 rodeado de grandes expectativas. Fichado por su antiguo entrenador en el Ajax, Erik ten Hag, el guardameta venía de firmar una actuación sobresaliente con el Inter en la final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, pese a la derrota, destacando por varias atajadas decisivas y una notable serenidad para jugar el balón desde el fondo.
Sin embargo, su etapa de dos temporadas como portero titular en Old Trafford estuvo marcada por errores evidentes y costosos. El United terminó por fichar al guardameta del Royal Antwerp, Senne Lammens, en los últimos compases del mercado de verano de 2025, una decisión que dejó abierta la puerta a la salida de Onana. Aunque en un inicio se mostró reticente a marcharse al Trabzonspor, finalmente aceptó un préstamo para la temporada 2025-26. Tras una inversión cercana a los 55 millones de euros para ficharlo desde el Inter, Onana es considerado por muchos como uno de los peores fichajes en la historia del club.
Reunión del Inter en marcha
Según informa el Daily Mail, Onana no ha cerrado por completo la puerta a un regreso al Manchester United, aunque ya estaría planificando un futuro lejos de Old Trafford. Sus representantes viajaron esta semana a Milán para mantener conversaciones con clubes interesados, con el Inter señalado como uno de los posibles destinos. El conjunto nerazzurro, actual líder de la Serie A, se encuentra en la búsqueda de un sucesor para Yann Sommer, mientras que Guglielmo Vicario, del Tottenham, también ha sido vinculado con un posible movimiento a San Siro.
El reporte añade que Onana sigue siendo propietario de la vivienda en la que residió durante su primera etapa en el Inter, un detalle que refuerza la posibilidad de un regreso a Italia. No obstante, el principal obstáculo es de carácter económico. Para concretar su cesión al Trabzonspor, el guardameta recibió un aumento salarial por parte del club turco, y el Inter podría no contar con el margen financiero necesario para igualar sus actuales pretensiones.
¿Podría Onana quedarse en Trabzonspor?
Pese a que continúa la búsqueda de un nuevo destino, Onana reconoció en diciembre que se siente feliz en Turquía y que está disfrutando su etapa con el Trabzonspor.
En un video producido por el club, titulado Un día en la vida de André Onana, el guardameta afirmó: “Estoy muy feliz, de verdad. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. No tengo nada de qué quejarme; estoy encantado de estar aquí”.
El camerunés también destacó el cariño de los aficionados: "A veces voy conduciendo y un coche se me acerca: ‘Onana, detente, quiero una foto’. Pienso: ‘Sí, pero hagámoslo de otra manera’. Pero cuando me ven, están felices, y yo también. Al principio fue difícil, pero ahora lo entiendo. Son mi gente, los amo y me encanta este sentimiento”.
Onana subrayó además la pasión que se vive en el club: “Son increíblemente apasionados. Es algo maravilloso, imposible de describir si no estás aquí. El tiempo que he pasado aquí ha sido perfecto para mí. Es un estilo de vida diferente, pero es genial. Verdaderamente increíble”.
La era post-Onana: Lammens se gana los elogios en el Manchester United
El internacional belga Lammens debutó con el Manchester United el 4 de octubre en una victoria por 2-0 en Old Trafford ante el Sunderland, en la que mantuvo su primera portería a cero de la temporada. Los aficionados no tardaron en corearle el cántico de “¿eres Schmeichel disfrazado?”, en alusión a la leyenda del club, Peter Schmeichel.
Desde su llegada a la Premier League, Lammens ha recibido numerosos elogios por sus actuaciones, mientras que Onana ha quedado prácticamente en el olvido para buena parte de la afición.
