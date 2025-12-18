Manchester City se acerca al joven prodigio de 18 años del Troyes después de desplegar la alfombra roja para el adolescente

Según Foot Mercato, Detourbet ha sido identificado como una “estrella emergente” del fútbol francés. La búsqueda del City ha ido más allá del monitoreo preliminar, ya que el joven ya ha visitado las instalaciones del club, una indicación de la seriedad de la intención de la jerarquía del Etihad.

Producto de la academia de Troyes, progresó a través de los equipos juveniles y de reserva antes de recibir oportunidades a nivel senior. Esta temporada, ha participado 14 veces con el primer equipo, empezando solo una vez, sin embargo, incluso en minutos limitados, ha logrado registrar un gol y dos asistencias. Si bien esos números básicos pueden no impresionar, los scouts se han sentido atraídos por cualidades que las estadísticas no logran capturar. Su movimiento instintivo en el tercio final, su control cercano bajo presión y su ojo para el gol han convencido a varios clubes de que posee las herramientas para triunfar al más alto nivel. La Roma puso a prueba la determinación de Troyes el verano pasado con una oferta de 10 millones de euros, que fue rápidamente rechazada, y el interés italiano no ha disminuido desde entonces.