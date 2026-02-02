Getty
Manchester City incluye a Xabi Alonso entre los candidatos para reemplazar a Pep Guardiola
El miedo de Guardiola en el Manchester City
Según The Telegraph, el Manchester City estaría interesado en nombrar a Xabi Alonso como entrenador este verano en caso de que Pep Guardiola decida abandonar el club. En el entorno del City crece la sensación de que el técnico catalán podría poner fin a su etapa en el Etihad Stadium al término de la temporada, motivo por el cual la directiva ya trabaja en un plan de sucesión.
Aunque el contrato de Guardiola se extiende hasta 2027, el equipo atraviesa un momento irregular. Actualmente se encuentra a seis puntos del líder, el Arsenal, y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de Premier League. El pasado fin de semana, además, dejó escapar una ventaja de 2-0 para terminar empatando 2-2 frente al Tottenham Hotspur.
Alonso formaría parte de una lista corta de tres candidatos, junto al exentrenador del Chelsea Enzo Maresca —quien habría comunicado en dos ocasiones a los Blues que mantenía conversaciones con el City, situación que desembocó en su salida de Stamford Bridge— y Cesc Fàbregas, que ha despertado admiración por su trabajo al frente del Como en la Serie A.
El equipo italiano marcha actualmente en la sexta posición del campeonato y se encuentra bien encaminado para lograr la clasificación a competiciones europeas.
Guardiola habla sobre el futuro
Pep Guardiola ha mantenido un perfil bajo en todo lo relacionado con su futuro y, como es habitual, no ha hablado abiertamente sobre sus planes a largo plazo.
No obstante, al momento de firmar su renovación de contrato, el técnico reconoció que sentía que “merecía” continuar en Mánchester.
“Honestamente, creo que yo mismo, mi cuerpo técnico y la gente que nos rodea merecemos estar aquí. No lo digo desde la arrogancia, sino desde la convicción. Después de cuatro derrotas consecutivas, sentimos que merecíamos la oportunidad de regresar y tratar de cambiar la situación”, explicó.
Guardiola también confesó que había reflexionado profundamente sobre su continuidad desde el inicio de la temporada. “He pensado mucho desde que comenzó el curso. Para ser sincero, creí que esta debía ser mi última temporada. Pero los problemas que atravesamos en el último mes me hicieron sentir que no era el momento adecuado para marcharme. No quería decepcionar al club”.
“Sentí que no podía irme en ese momento, así de simple. No me pregunten exactamente por qué. Tal vez esas cuatro derrotas fueron la razón por la que entendí que no podía marcharme”, añadió.
El entrenador subrayó el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución. “El Manchester City significa muchísimo para mí. Esta es mi novena temporada aquí y hemos vivido tantos momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más”.
¿Podría Guardiola renunciar?
Guardiola ha sido claro respecto a su intención de tomarse un año sabático cuando finalice su etapa en el Manchester City, tal como ya hizo tras dejar el Barcelona. Luego de su salida en 2012, el técnico se tomó varios meses para recuperarse antes de asumir un nuevo reto al frente del Bayern Múnich.
En declaraciones realizadas en julio, explicó con franqueza su postura: “Sé que cuando termine esta etapa con el City voy a parar. Eso es seguro, está más que decidido. Me marcharé porque necesito detenerme y centrarme en mí mismo, en mi cuerpo”.
Sin embargo, Guardiola dejó claro que, por ahora, su enfoque sigue siendo plenamente competitivo. “En este momento siento que todavía tengo la energía necesaria con mis jugadores para hacer una temporada mejor que la anterior. Ese es mi objetivo”.
El entrenador también evitó cualquier tipo de promesa grandilocuente. “Nunca me siento aquí, a principios de noviembre o diciembre, para decir que vamos a ganar esto o aquello”.
Aun así, se mostró optimista con la evolución del equipo. “Veo muchas cosas que estamos haciendo mejor que la temporada pasada y, partido a partido, seguimos creciendo. Hay margen para mejorar en muchos aspectos y eso me da la energía para continuar. El trabajo aún no está terminado, es una tarea completamente inconclusa. Por eso sigo aquí”.
¿Qué viene después?
El Manchester City se mantiene en la pelea por el título de la Premier League pese a su irregularidad reciente. A mitad de semana afrontará el partido de vuelta de la semifinal de la EFL Cup ante el Newcastle, antes de medirse al Liverpool en un duelo clave el próximo fin de semana.
