Manchester City cierra la contratación de Marc Guéhi por 23 millones de euros para frenar el interés de sus rivales

El Manchester City anunció oficialmente la incorporación de Marc Guéhi procedente del Crystal Palace. El defensor inglés de 25 años ha firmado un contrato de cinco años y medio que lo mantendrá en el Etihad Stadium hasta el verano de 2031. Internacional con Inglaterra en 26 ocasiones, Guéhi comenzó su carrera en el Chelsea y, tras una destacada cesión en el Swansea City durante la temporada 2020-21 —donde ayudó al equipo a llegar a la final de los play-offs del Championship—, se unió al Crystal Palace.

Tras un sobresaliente verano en la EURO 2024, en el que fue pieza clave para Inglaterra en su camino hasta la final, Guéhi fue nombrado capitán del Palace bajo la dirección de Oliver Glasner antes de la campaña 2024-25. Su primera temporada como capitán lo vio liderar al club hacia su primer gran título europeo y disputar competiciones continentales tras levantar la FA Cup frente al Manchester City en mayo. Posteriormente, sumó la Community Shield en agosto tras vencer al Liverpool en Wembley. En total, Guéhi ha disputado 188 partidos y ha marcado 11 goles con los Eagles.

Guéhi se convierte en la segunda incorporación del Manchester City en la ventana de transferencias de enero, tras la llegada de Antoine Semenyo desde el Bournemouth, elevando el gasto del club en esta temporada a 102 millones de euros.