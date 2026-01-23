El pasado marzo, Ratcliffe declaró que quería que el nuevo estadio del United se convirtiera en el ‘Wembley del Norte’. Sin embargo, los planes para construir esta vasta estructura, que podría costar más de £2 mil millones ($2.7 mil millones), se han visto afectados por problemas financieros. A pesar de eso, Ratcliffe explicó por qué el United había decidido optar por un estadio de nueva construcción en lugar de remodelar Old Trafford.

"Tenemos un estadio en Old Trafford hoy en día, que es un poco improvisado, ¿no es así? Conoces estadios que fueron construidos o tribunas que fueron construidas en diferentes momentos: no encajan muy bien", dijo. "El techo tiene goteras. No tiene la mejor infraestructura. Los jugadores no pueden llegar por debajo de la tierra y todo ese tipo de cosas. Está justo al lado del ferrocarril, lo que comprime a los aficionados cuando llegan, así que no podemos hacer que la gente entre al estadio tan fácilmente y salga del estadio.

"Conoces esta expresión: no gastes buen dinero después del malo. Creo que lo que habría sucedido si hubiéramos intentado renovar el estadio es que habríamos descubierto que en realidad probablemente habría costado el 70 por ciento del costo de construir un estadio nuevo. Y en 25 años estaríamos hablando de construir un estadio nuevo porque no sería perfecto. Entonces miramos la opción de un estadio nuevo y, por supuesto, entonces puedes diseñar el estadio perfecto - puedes construir un estadio muy grande.

"En última instancia, se redujo a, ya sabes, ¿cuál es la manera más sabia de gastar el dinero del Manchester United? Porque al final del día, es el dinero del Manchester United el que efectivamente estará detrás de esto."