Luka Modric ya está atrayendo ofertas lucrativas en medio de exhibiciones impresionantes con el AC Milan, mientras el equipo de la Serie A espera la decisión del mediocampista sobre la extensión de su contrato

Modric ha tenido un impacto inmediato y profundo en el Milan, superando incluso las expectativas más optimistas desde su llegada. El centrocampista croata, ahora con 40 años, ha demostrado su "clase sin límites" y "sofisticación futbolística", estableciéndose como un líder clave bajo Massimiliano Allegri. Modric ha comenzado 11 de los 11 partidos de liga para el AC Milan, jugando unos asombrosos 965 de los 990 minutos posibles en la Serie A.

Esta presencia constante incluye un gol y dos asistencias en la liga, destacando su contribución directa al juego ofensivo del equipo. Los medios italianos han elogiado unánimemente sus actuaciones, con La Gazzetta dello Sport afirmando que Modric ha jugado "sin siquiera remotamente parecer un jugador que se acerca al final de su carrera".

El AC Milan, que terminó octavo la temporada pasada, actualmente está tercero en la Serie A, solo dos puntos detrás del líder Inter, una mejora significativa atribuida en gran medida a la llegada de Modric.