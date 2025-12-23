Con el contrato actual de Luis Enrique programado para expirar en 2027, el PSG ya está moviéndose para asegurar su futuro. Según informes de Diario AS, el club está explorando seriamente la idea de ofrecer un llamado "contrato de por vida", un concepto que nunca se ha visto antes al nivel de élite del fútbol europeo. Se entiende que las figuras principales del club están encantadas con el trabajo de Luis Enrique y cada vez más convencidas de que él debería ser el líder a largo plazo de la visión deportiva del PSG. Más que un entrenador, se le ve como una piedra angular de la futura identidad del club, alguien capaz de mantener el éxito en lugar de simplemente entregarlo en ráfagas.

Esa confianza se reforzó el pasado fin de semana cuando el PSG avanzó a la siguiente ronda de la Copa de Francia con una victoria por 4-0 sobre el equipo de quinta categoría Vendee Fontenay Foot. Los goles de Desire Doue y Ousmane Dembélé, junto con un doblete de Gonçalo Ramos, aseguraron que no hubiera sorpresas. Después, Luis Enrique adoptó un tono que mezcló satisfacción con profesionalismo.

Dijo: "Es bueno jugar en la Copa, en un estadio con esta atmósfera. Fue una celebración, y jugamos en serio. Es difícil cuando juegas contra un equipo de un nivel muy diferente. Hubo una gran diferencia, pero creo que preparamos bien el partido y los jugadores jugaron muy bien."

Analizando el éxito del club en 2025, Luis Enrique añadió: "Es histórico para el club. Normalmente, las revisiones esperan hasta el final de la temporada, ya que estamos en la temporada 2025-2026. Este no puede ser el momento para una revisión, pero si pensamos solo en el año calendario de 2025, está claro que es histórico para el club, para los parisinos. Estamos felices. Pero también estamos felices por las vacaciones de Navidad. Es bueno para nosotros tener este tiempo de recuperación. Pero después de las vacaciones, estaremos felices de regresar y pensar en lo que queda de la temporada."