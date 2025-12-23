Luis Enrique recibirá una oferta de contrato sin precedentes por parte del PSG tras capturar el noveno trofeo de su notable mandato en el Parque de los Príncipes
La era definitoria de Enrique en París
Bajo la guía de Luis Enrique, el PSG levantó su primer trofeo de la Liga de Campeones la temporada pasada, finalmente eliminando la barrera psicológica que había acechado al club durante más de una década. Fue un avance que reformó las percepciones del fútbol parisino en toda Europa y consolidó el estatus de Luis Enrique como el arquitecto de una nueva era. A lo largo de 143 partidos en todas las competiciones, Enrique ha registrado 98 victorias, 26 empates y solo 19 derrotas, un porcentaje de victorias del 68,53 por ciento. Ese nivel de consistencia se ha traducido en trofeos, incluyendo un triunfo en la Copa Intercontinental contra Flamengo, entrenado por el exdefensor del Chelsea Filipe Luís, para coronar un 2025 casi perfecto. La única mancha vino el pasado julio, cuando el Chelsea de Enzo Maresca le negó al PSG un barrido limpio en el Mundial de Clubes. Incluso ese revés ha hecho poco para opacar la sensación de que este es un equipo operando en la cima de sus poderes.
- AFP
Un contrato fuera de lo convencional
Con el contrato actual de Luis Enrique programado para expirar en 2027, el PSG ya está moviéndose para asegurar su futuro. Según informes de Diario AS, el club está explorando seriamente la idea de ofrecer un llamado "contrato de por vida", un concepto que nunca se ha visto antes al nivel de élite del fútbol europeo. Se entiende que las figuras principales del club están encantadas con el trabajo de Luis Enrique y cada vez más convencidas de que él debería ser el líder a largo plazo de la visión deportiva del PSG. Más que un entrenador, se le ve como una piedra angular de la futura identidad del club, alguien capaz de mantener el éxito en lugar de simplemente entregarlo en ráfagas.
Esa confianza se reforzó el pasado fin de semana cuando el PSG avanzó a la siguiente ronda de la Copa de Francia con una victoria por 4-0 sobre el equipo de quinta categoría Vendee Fontenay Foot. Los goles de Desire Doue y Ousmane Dembélé, junto con un doblete de Gonçalo Ramos, aseguraron que no hubiera sorpresas. Después, Luis Enrique adoptó un tono que mezcló satisfacción con profesionalismo.
Dijo: "Es bueno jugar en la Copa, en un estadio con esta atmósfera. Fue una celebración, y jugamos en serio. Es difícil cuando juegas contra un equipo de un nivel muy diferente. Hubo una gran diferencia, pero creo que preparamos bien el partido y los jugadores jugaron muy bien."
Analizando el éxito del club en 2025, Luis Enrique añadió: "Es histórico para el club. Normalmente, las revisiones esperan hasta el final de la temporada, ya que estamos en la temporada 2025-2026. Este no puede ser el momento para una revisión, pero si pensamos solo en el año calendario de 2025, está claro que es histórico para el club, para los parisinos. Estamos felices. Pero también estamos felices por las vacaciones de Navidad. Es bueno para nosotros tener este tiempo de recuperación. Pero después de las vacaciones, estaremos felices de regresar y pensar en lo que queda de la temporada."
La libertad, la disciplina y la fe son clave para el éxito del PSG
Crucialmente, Luis Enrique ha encontrado en el PSG un entorno perfectamente adecuado a su filosofía futbolística. Empoderado por la jerarquía del club, ha inculcado una creencia inquebrantable en el trabajo duro y la responsabilidad colectiva, valores que no siempre han sido universalmente aceptados en vestuarios llenos de estrellas. La salida de Kylian Mbappé al Real Madrid fue un punto de inflexión. Liberado de la atracción gravitacional de una sola superestrella, Luis Enrique descubrió un equilibrio que había eludido al PSG en la temporada 2024–25. Los resultados desde entonces han sido enfáticos.
Su autoridad ha sido absoluta. Luis Enrique ha demostrado disposición para dejar en el banco a cualquier jugador, sin importar su reputación, reforzando el principio de que ningún individuo está por encima del equipo. Algunos han prosperado bajo ese desafío. Dembélé, antes cuestionado por su consistencia, ha florecido hasta tal punto que ha conquistado tanto el Balón de Oro como el premio The Best al Jugador de la FIFA bajo la guía de Luis Enrique. Otros han aprendido la lección de la manera difícil. Talentos como Bradley Barcola y Khvicha Kvaratskhelia ahora entienden que el esfuerzo selectivo solo conduce al banco.
- Getty Images Sport
Los desafíos que quedan en el PSG
A pesar de los trofeos, se avecinan dos pruebas importantes. La primera es asegurar el futuro a largo plazo de Luis Enrique y formalizar la asociación que el PSG está interesado en hacer permanente. La segunda es garantizar que los jugadores clave, empezando por Vitinha, sigan comprometidos con la incesante búsqueda del éxito. El PSG sabe que la tarea no será sencilla. El éxito sostenido atrae atención, y un club que finalmente ha encontrado la fórmula ahora debe trabajar para protegerla amarrando a sus superestrellas con contratos más largos, para que estén protegidos de posibles aspirantes en el futuro.