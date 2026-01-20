Getty/GOAL
Luis Enrique defiende a Brahim Díaz tras el polémico penalti en la final de la Copa Africana de Naciones
El entrenador del PSG pide perspectiva tras el polémico fallo que le cuesta la victoria a Marruecos
Las secuelas de la caótica final de la Copa Africana de Naciones del domingo en Rabat siguen acaparando la atención del fútbol mundial, con Brahim Díaz en el centro de la polémica tras su decisión de ejecutar un penalti Panenka en tiempo de descuento. El fallo resultó fatal para las esperanzas de Marruecos de levantar el trofeo en casa, ya que Senegal resistió y se impuso 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Pape Gueye.
En medio del aluvión de críticas hacia el jugador de 25 años, su exentrenador nacional, Luis Enrique, intervino para ofrecer una perspectiva más equilibrada.
Durante su conferencia de prensa del lunes, el técnico del PSG se refirió directamente al incidente. Reconoció que la ejecución del penalti, atrapado con facilidad por el portero senegalés Edouard Mendy, fue “extraña” y “difícil de aceptar” para los aficionados marroquíes, pero pidió tener en cuenta el factor humano. Díaz tuvo que esperar un tiempo considerable antes de ejecutar el tiro debido a las protestas de Senegal y a una pausa temporal, lo que sin duda incrementó la presión psicológica.
“Todos pueden verlo. Pero esto es deporte, nada más. No pasa nada si ganas o pierdes”, reflexionó Luis Enrique. “Lo importante es el valor que puedes transmitir a los jóvenes, sin exagerar. Díaz no es ni un asesino ni una mala persona. Hay que respetar lo difícil que es ser un jugador joven. Fue un momento complicado y con mucha presión”.
Comparativa Zidane-Ramos: del genio al fracaso
Luis Enrique fue más allá en su defensa del delantero del Real Madrid, contextualizando la técnica Panenka dentro de la historia de los grandes del fútbol. El entrenador español subrayó que Díaz no es el primero en arriesgar con este audaz toque en los momentos más importantes, y que la percepción de la jugada depende completamente de si el balón cruza la línea. Cuando funciona, es considerado un golpe de genio; cuando falla, se etiqueta como arrogancia.
“Recuerdo a Zinedine Zidane, que es un dios del fútbol, haciendo un Panenka durante la final de la Copa del Mundo de 2006 contra Italia”, señaló Enrique. “También recuerdo a Sergio Ramos, que ejecutó un Panenka en un partido muy importante. Muchos jugadores lo han hecho”.
El exentrenador del Barcelona criticó la hipocresía que a menudo domina el análisis futbolístico. “Cuando aciertas ese tipo de penal, nadie dice nada y todos aplauden. Pero cuando fallas, surgen un montón de críticas sobre el jugador. Y él es un jugador magnífico”, concluyó.
Sergio Ramos envía mensaje de apoyo
El respaldo a Brahim Díaz no se limitó a su exentrenador internacional. Sergio Ramos, un jugador que sabe perfectamente lo que significa soportar la presión en el Real Madrid, también se pronunció públicamente para consolar a su antiguo compañero. El exdefensor, famoso por fallar un penalti ante el Bayern Múnich en la Champions antes de redimirse con un Panenka frente a Portugal en la Eurocopa 2012, ofreció palabras de sabiduría sobre la resiliencia.
En sus redes sociales, la leyenda española escribió: "Mantén la cabeza en alto, hermano. El fútbol siempre ofrece una oportunidad de revancha, y nos has dado mucho más de lo que se escapó hoy..."
La intervención de Ramos tiene un peso significativo. Como uno de los jugadores más laureados de la historia, su respaldo al carácter y la contribución de Díaz ayuda a contrarrestar la narrativa que lo acusaba de "faltarle el respeto" al juego. Su mensaje refuerza que la trayectoria y el aporte global al equipo superan con creces un momento aislado de fracaso, e insta a Díaz a transformar el dolor de Rabat en motivación para el éxito futuro.
Luis Enrique respalda el carácter “excepcional” de Díaz
La defensa de Brahim Díaz por parte del entrenador del PSG se sustenta en una relación personal que precede a la decisión del jugador de cambiar su lealtad a Marruecos. Fue Luis Enrique quien le dio su debut internacional absoluto con España en un amistoso contra Lituania en 2021, tras haber seguido su desarrollo en las categorías inferiores del combinado español.
Aunque Díaz finalmente optó por representar a los Leones del Atlas, el técnico del PSG mantiene un profundo respeto tanto por su talento como por su carácter.
“Es un jugador excepcional y una muy buena persona”, subrayó Luis Enrique, reafirmando su valoración. “Es muy injusto ver eso”.
