Luis Enrique adelanta posibles fichajes del PSG y admite que pocos jugadores podrían mejorar al campeón de Europa

El PSG recuperó el liderato de la Ligue 1 tras una dramática victoria 3-2 sobre el Lyon, sellada por un cabezazo de Joao Neves en tiempo de descuento. El encuentro, cargado de goles rápidos y polémicas, evidenció la eficacia ofensiva del PSG, pero también dejó al descubierto fallos defensivos que Enrique no tardó en señalar.

El momento decisivo llegó en los últimos instantes, cuando Neves convirtió un córner para dar la victoria al PSG, apenas minutos después de que Nicolas Tagliafico del Lyon fuera expulsado por una entrada imprudente sobre Vitinha, una decisión que generó protestas del cuerpo técnico y jugadores del Lyon.

Tras el partido, Enrique declaró: “Quería ver resiliencia y eso es lo que mostraron. Luchamos hasta el final, pero debemos mejorar en defensa. Ambos goles vinieron de una mala alineación. No puedes adelantar la línea sin presión sobre el balón”. Aun así, elogió la mentalidad y la compostura de su equipo para asegurar los tres puntos.