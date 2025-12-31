Luis de la Fuente tiene la 'conciencia tranquila' sobre Lamine Yamal tras la disputa entre Barcelona y España por la lesión de pubalgia crónica del joven de 18 años
A Flick le puso 'muy triste' la gestión de España con Yamal
La continua dependencia de De la Fuente en Yamal provocó una respuesta furiosa del jefe del Barcelona, Hansi Flick, a principios de año. De hecho, antes del partido del Barcelona contra el Valencia a mediados de septiembre, el técnico alemán dijo: "Lamine Yamal no estará disponible. Fue con la selección en dolor y no entrenó."
"Le dieron analgésicos para jugar. Tenían al menos una ventaja de tres goles en cada partido, y jugó 73 minutos y 79, y entre partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste por esto."
El entrenador de La Roja admitió que le sorprendieron las declaraciones de Flick, respondiendo: "Simplemente me sorprendieron esas declaraciones porque él fue un entrenador de selección nacional, y creí que tenía esa empatía."
En un esfuerzo por desviar la atención de la creciente disputa entre club y país, De la Fuente agregó: "Estamos jugando por la Copa del Mundo, eso es lo realmente importante. El resto no es importante."
De la Fuente tiene la 'conciencia tranquila' sobre la situación de Yamal
De le Fuente ha dado su última palabra sobre la disputa al aprovechar la oportunidad para reflexionar de cara al nuevo año. Según Diario AS, el seleccionador de España dijo: "Entiendo el papel que cada uno de nosotros tiene y que vamos a defender lo nuestro. Entiendo su posición como él seguramente entenderá la mía, porque también fue entrenador de su país, Alemania.
"Me concentro en mi responsabilidad, que es ser el seleccionador de España, y eso significa traer lo mejor para representar a nuestro país. Esta reflexión por sí sola justifica cualquiera de nuestras decisiones.
"Y quiero enfatizar que cuidamos de la salud de los jugadores, que es una prioridad y que podemos demostrarlo. Porque cuando hemos tenido la más mínima duda con Lamine, o con cualquier otro, no ha jugado y ha regresado a su club. Tengo la conciencia tranquila."
El entrenador de España da su veredicto sobre Balde y Carreras
España se clasificó cómodamente para el Mundial 2026, sin perder en la fase de clasificación, y De la Fuente utilizará el descanso internacional de marzo como una oportunidad para evaluar a su equipo antes de hacer su selección final para el torneo. Aunque Flick ha sido crítico con el uso de Yamal por parte de De la Fuente, el técnico de Barcelona ha pedido al entrenador ganador de la Eurocopa 2024 que llame a Alejandro Balde, lateral izquierdo.
Fuentes de Real Madrid han hecho lo mismo con el defensor Álvaro Carreras, quien ha brillado tras su llegada desde el Benfica durante el verano. De la Fuente, que puede contar con Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo como laterales izquierdos a nivel internacional, ha expresado sus pensamientos sobre la posibilidad de que tanto Balde como Carreras obtengan reconocimiento internacional.
"Todos los clubes están encantados de que sus jugadores vengan a la Selección Nacional, todos sin excepción," dijo el técnico de 64 años. "Y no conozco a ningún jugador que no quiera venir. Pero esto es normal porque destaca el valor del club y su jugador. La Selección Nacional es un escaparate mediático que te da reconocimiento mundial. Dicho esto, soy totalmente impermeable a los comentarios. Nuestras decisiones son libres y traigo a quienes creo que son los mejores. Balde ya ha estado conmigo, y Carreras aún no, pero ha sido internacional en las categorías inferiores. Ambos están en nuestra prelista y lo están haciendo muy bien, pero mientras considere que hay otros que lo están haciendo bien, seguirán viniendo."
Barcelona busca defender el título de la Supercopa
El Barcelona terminó el año en primer lugar en La Liga tras haber ganado sus últimos ocho partidos de liga antes del parón de invierno. Regresan a la acción con un derbi local mientras hacen el corto trayecto por Barcelona para enfrentarse a sus rivales, el Espanyol.
Los Blaugrana participarán luego en la Supercopa de España cuando se enfrenten al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa española el 7 de enero. El ganador de ese enfrentamiento se medirá al Real Madrid o al Atlético de Madrid, quienes luchan por un puesto en la final el 8 de enero.