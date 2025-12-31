La continua dependencia de De la Fuente en Yamal provocó una respuesta furiosa del jefe del Barcelona, Hansi Flick, a principios de año. De hecho, antes del partido del Barcelona contra el Valencia a mediados de septiembre, el técnico alemán dijo: "Lamine Yamal no estará disponible. Fue con la selección en dolor y no entrenó."

"Le dieron analgésicos para jugar. Tenían al menos una ventaja de tres goles en cada partido, y jugó 73 minutos y 79, y entre partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste por esto."

El entrenador de La Roja admitió que le sorprendieron las declaraciones de Flick, respondiendo: "Simplemente me sorprendieron esas declaraciones porque él fue un entrenador de selección nacional, y creí que tenía esa empatía."

En un esfuerzo por desviar la atención de la creciente disputa entre club y país, De la Fuente agregó: "Estamos jugando por la Copa del Mundo, eso es lo realmente importante. El resto no es importante."