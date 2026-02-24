Goal.com
FC Internazionale v Juventus FC - Serie A
¡Luciano Spalletti se queda! La Juventus está lista para renovar el contrato del entrenador y ceder el control de los fichajes al exseleccionador de Italia

La Juventus está actuando con rapidez para asegurar su futuro a largo plazo con Luciano Spalletti. A pesar de un periodo de resultados dispares en el terreno de juego, la jerarquía de Turín ha visto lo suficiente como para apostar por el exseleccionador de Italia. El mensaje que sale del Allianz Stadium es claro: Spalletti es el hombre que liderará la restauración de los bianconeri, y está a punto de ser recompensado con algo más que un simple papel. El técnico tiene actualmente un contrato que vence a finales de junio, pero el club está ansioso por eliminar cualquier incertidumbre sobre su puesto antes de que la actual campaña llegue a su punto álgido.

  • Spalletti listo para un nuevo contrato con la Juventus

    Según el experto en traspasos Matteo Moretto, en declaraciones a través del canal de YouTube de Fabrizio Romano, la renovación del contrato está ya en marcha. Spalletti está listo para firmar un contrato a largo plazo con la Juventus y tendrá un papel importante en la configuración del equipo este verano, según se ha informado. La noticia supone un cambio significativo en la dinámica de poder en Continassa, lo que sugiere que la Vecchia Signora está dispuesta a girar hacia un modelo más centrado en el entrenador para garantizar la sinergia total entre el banquillo y el departamento de fichajes.

  Juventus FC v Como 1907 - Serie A

    Plena confianza en el proyecto

    La decisión de respaldar a Spalletti llega en un momento crucial para el club. Aunque la carrera por el Scudetto puede haber causado algunas frustraciones últimamente, la directiva considera al técnico como una «pieza fundamental para el futuro de la Juventus». Según se informa, las negociaciones llevan varias semanas en marcha, y la jerarquía del club está decidida a retener al exseleccionador nacional y asegurarse de que siga siendo la cara visible del proyecto. Las señales que llegan desde Turín sugieren que ambas partes están totalmente de acuerdo sobre el camino a seguir, tras el precedente positivo marcado por la inminente renovación del contrato del centrocampista internacional estadounidense Weston McKennie.

  • Control total sobre la contratación de verano

    Quizás el avance más significativo de estas conversaciones sea el nivel de influencia que Spalletti ejercerá sobre la transición de la plantilla. La Juventus tiene la intención de invertir en la plantilla este verano y el plan es proporcionar a los jugadores que Spalletti quiere específicamente para que pueda configurar el equipo como considere oportuno. Se ha informado de una «total unidad de intenciones entre todas las partes implicadas», lo que garantiza que el departamento de ojeadores trabaje en sintonía con los requisitos tácticos del entrenador.

    Este enfoque proactivo garantiza que los bianconeri no se enfrenten a otra ventana de fichajes de verano con ideas contradictorias. En la era moderna de los clubes «dirigidos por directores», la Juve ha decidido dar más poder a su entrenador, convencida de que una plantilla construida estrictamente a su imagen es la vía más rápida para volver a ganar títulos y mantener la consistencia en la Liga de Campeones.

  FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-COMO

    Construyendo una nueva identidad para la Juventus

    La directiva de la Juve pretende construir un equipo que se adhiera a las ideas del entrenador, prometiendo aportar mayor profundidad en todas las líneas del equipo. Esto supone un cambio filosófico para la Juve, que se aleja de los fichajes oportunistas y se acerca a una filosofía de cohesión técnica y contratación basada en la identidad.

    La formalización del acuerdo servirá como señal formal de estabilidad y confianza mutua. Para los fieles seguidores de la Juventus, la perspectiva de que Spalletti tenga el control total de la plantilla supone un rayo de esperanza de que la identidad del club finalmente se restablezca bajo la batuta de un ganador contrastado.

