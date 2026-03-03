Getty Images
Luciano Spalletti podría firmar un nuevo contrato con la Juventus, mientras el equipo de la Serie A traza un «plan claro» con el exseleccionador de Italia
La Juventus asegura la plantilla principal junto con el entrenador.
La Juventus está actuando con rapidez para consolidar su futuro a largo plazo bajo la dirección de Luciano Spalletti, especialmente tras su reciente decepción europea. Tras una serie de renovaciones contractuales satisfactorias para miembros clave de la plantilla, la directiva bianconeri ha centrado toda su atención en el hombre del banquillo. Nombrado a finales de octubre y con su actual contrato a corto plazo expirando el 30 de junio, Spalletti tiene la misión de estabilizar el equipo.
El club ya ha cerrado las renovaciones del joven turco Kenan Yildiz, el experimentado portero Carlo Pinsoglio y el centrocampista estadounidense Weston McKennie. Con las negociaciones en curso para el capitán Manuel Locatelli y el delantero estrella Dusan Vlahovic, el mensaje de la directiva es claro. Según La Gazzetta dello Sport, el exseleccionador de Italia es considerado el eje central del proyecto actual del club, lo que pone de relieve el cambio estratégico de la Juventus hacia la estabilidad.
Se plantea una prórroga de dos años para Spalletti
El intento por fichar a Spalletti está pasando de ser un simple cortejo a un asedio a gran escala. En todas las competiciones, ha dirigido 27 partidos, consiguiendo 14 victorias y siete empates, aunque su mandato ha sufrido recientemente un revés con la eliminación del equipo en la fase previa de la Liga de Campeones. Il Corriere dello Sport informa de que la directiva de la Juventus quiere que Spalletti apruebe una prórroga de dos años para dar una señal de continuidad.
Se espera un apretón de manos formal a mediados de marzo, seguido de cerca por la firma oficial. Ahora le toca a Spalletti decidir si acepta el probable contrato de dos años, que se extendería hasta junio de 2028, u opta por una renovación de una sola temporada. Es importante destacar que la decisión del club nunca dependió de la clasificación para la Liga de Campeones, lo que permite a la dirección acelerar el proceso de renovación con reuniones que podrían tener lugar esta semana.
La decepción en Europa cambia el enfoque hacia el plan técnico
Para Spalletti, la decisión de quedarse en Turín nunca ha sido puramente económica. Insiste en construir algo emocionante, una necesidad que se puso de manifiesto tras la dolorosa derrota por 7-5 ante el Galatasaray. A pesar de ganar el partido de vuelta por 3-2 tras ir ganando 3-0 en el tiempo reglamentario, gracias a los goles de Locatelli, Federico Gatti y McKennie, una tarjeta roja a Lloyd Kelly en el minuto 48 provocó el colapso de una Juventus agotada en la prórroga.
Para despejar cualquier duda tras los goles de Victor Osimhen y Baris Yilmaz en la prórroga que pusieron fin a su andadura europea, ambas partes están ansiosas por llegar a un acuerdo rápidamente. El exseleccionador de Italia da prioridad al trabajo sobre el terreno de juego y exige al club que fiche refuerzos para puestos específicos. Pedirá claridad sobre los planes para el futuro próximo, con un salario previsto de entre 4 y 5 millones de euros.
Construir un futuro sostenible más allá de la campaña actual
Mientras la Juventus se prepara para las últimas 11 jornadas de la temporada de la Serie A, fichar a Spalletti supone un impulso necesario tras la decepción europea. La lucha por el título nacional está muy reñida: la Juventus ocupa el sexto puesto de la tabla con 47 puntos, muy cerca del Como (48), la Roma (51) y el Nápoles (53). A pesar de la feroz batalla por los cuatro primeros puestos, el club considera que el entrenador toscano es el perfil ideal.
Las discusiones más importantes girarán en torno a los programas deportivos y la voluntad de invertir en jugadores. Al asegurar al entrenador y a varios jugadores clave al mismo tiempo, los bianconeri intentan crear un frente unificado antes de que se abra el mercado de fichajes de verano. Con un plan claro en marcha, la Juventus apuesta por la experiencia para guiar su evolución.
