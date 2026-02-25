Lucas Paquetá insta a Vinicius Junior a reunirse con él en el Flamengo en medio de la «muy triste» tormenta de racismo en el Real Madrid

Aunque la posibilidad de que Vinícius abandone el Real Madrid en su mejor momento parece un sueño lejano, la directiva del Flamengo se lo está tomando muy en serio. Durante la rueda de prensa de presentación de Paquetá, el director del club, José Boto, insinuó que el próximo objetivo ambicioso del Rubro-Negro es, efectivamente, el número siete del Real Madrid. Lo que en un principio parecía una broma sin importancia se ha convertido en un objetivo estratégico para la directiva del club, que está dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para traer de vuelta a Río de Janeiro al jugador formado en su cantera.

Los informes internos sugieren que los comentarios de Boto fueron mucho más que una simple «broma». El club se está posicionando para un futuro en el que el regreso de Vinícius no sea solo una fantasía, especialmente si el ambiente tóxico de los estadios europeos sigue pesando sobre el jugador. El Flamengo ha demostrado que tiene el poderío financiero para traer de vuelta a estrellas como Paquetá, y está dispuesto a esperar el «momento adecuado» mencionado por el centrocampista. Por ahora, la prioridad sigue siendo mantener la fortaleza mental de Vinícius mientras atraviesa otro periodo difícil en La Liga y la Champions League.