Getty/GOAL
Traducido por
Lucas Paquetá insta a Vinicius Junior a reunirse con él en el Flamengo en medio de la «muy triste» tormenta de racismo en el Real Madrid
Un frente unido contra el abuso
Paquetá, que recientemente regresó a Río de Janeiro como el fichaje más caro de la historia del Flamengo, está profundamente afectado por el trato que recibe Vinícius en el extranjero tras el supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni. Ambos se formaron en las categorías inferiores del Ninho do Urubu antes de conquistar el primer equipo en 2017. Desde Brasil, el centrocampista está cansado de ver cómo su compatriota es objeto de ataques. «Hablamos mucho, pero es muy triste tener que seguir viviendo y viendo lo que le pasa a Vini. Cualquiera que lo conozca sabe el corazón que tiene. La gente lo culpa por cosas que no debería tener que soportar. Él es la víctima aquí. Yo, todo el Flamengo y todo el personal apoyamos totalmente a Vini», declaró Paquetá aESPN.
- AFP
Una emotiva súplica para volver a casa
Más allá del apoyo moral, Paquetá está haciendo campaña activamente para lograr un traspaso sensacional que sacudiría el mundo del fútbol. A pesar de que Vinícius es uno de los talentos más codiciados del planeta y tiene contrato en la capital española hasta 2027, el atractivo del Flamengo sigue siendo un argumento poderoso en su carrera. Paquetá reveló que ha estado en contacto constante con el talismán del Real Madrid, recordándole una promesa que se hicieron hace casi una década, cuando eran solo adolescentes que soñaban con la grandeza.
El centrocampista está haciendo todo lo posible para convencer al ganador de la Liga de Campeones de que el césped podría ser más verde en Brasil. «Hablamos mucho y le dije: "Yo estoy aquí, ahora solo faltas tú. Ven porque tenemos que cumplir lo que prometimos". Estoy seguro de que, en el momento adecuado, volverá al Flamengo», afirmó Paquetá.
El sueño estratégico del Flamengo
Aunque la posibilidad de que Vinícius abandone el Real Madrid en su mejor momento parece un sueño lejano, la directiva del Flamengo se lo está tomando muy en serio. Durante la rueda de prensa de presentación de Paquetá, el director del club, José Boto, insinuó que el próximo objetivo ambicioso del Rubro-Negro es, efectivamente, el número siete del Real Madrid. Lo que en un principio parecía una broma sin importancia se ha convertido en un objetivo estratégico para la directiva del club, que está dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para traer de vuelta a Río de Janeiro al jugador formado en su cantera.
Los informes internos sugieren que los comentarios de Boto fueron mucho más que una simple «broma». El club se está posicionando para un futuro en el que el regreso de Vinícius no sea solo una fantasía, especialmente si el ambiente tóxico de los estadios europeos sigue pesando sobre el jugador. El Flamengo ha demostrado que tiene el poderío financiero para traer de vuelta a estrellas como Paquetá, y está dispuesto a esperar el «momento adecuado» mencionado por el centrocampista. Por ahora, la prioridad sigue siendo mantener la fortaleza mental de Vinícius mientras atraviesa otro periodo difícil en La Liga y la Champions League.
- AFP
Centrarse en el frente interno
Mientras circulan los rumores sobre Vinícius, Paquetá y sus compañeros deben mantener la concentración en una apretada agenda. El Flamengo se está preparando para un crucial enfrentamiento de la Recopa Sudamericana contra Lanús, seguido de compromisos nacionales en el Campeonato Carioca y el inicio del Brasileirão. La ambición del club está en su punto más alto, impulsada por la llegada de talentos de primer nivel y la posibilidad de que figuras aún más legendarias se unan al proyecto en las próximas temporadas. La historia de la reunión de los «chicos del Ninho» captura la imaginación de todos los aficionados de Brasil.
Queda por ver si Vinícius responderá a la llamada, pero el mensaje del Maracanã es claro: la puerta estará abierta de par en par cuando decida que ya ha tenido suficiente de las «tristes» escenas en Europa.
Anuncios