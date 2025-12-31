Lucas Ocampos, con parálisis facial tras un virus semanas después de sufrir una lesión inusual
Los problemas de Ocampos continúan.
Hace solo unos meses, Ocampos sufrió una extraña lesión de skateboarding cuando iba a ayudar a una de sus hijas, quien tuvo un accidente durante una clase de equitación. El extremo perdió el control de su patineta y golpeó el asfalto, lo que le provocó una fractura en la muñeca y un trauma facial que lo mantuvo fuera por dos meses.
Esta vez, Ocampos contrajo un virus, el cual le causó parálisis parcial en su rostro. La estrella del Monterrey compartió la noticia en una publicación en las redes sociales, donde mostró su imagen con un parche en el ojo izquierdo. En el pie de foto, el jugador de 31 años escribió: "Enero será mejor".
Monterrey ofrece actualización sobre el estado de Ocampos
El club actual de Ocampos, Monterrey, emitió un comunicado confirmando la condición del jugador, el cual decía: "El Club de Fútbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de la hemicara izquierda, de probable etiología viral. El futbolista fue evaluado por un especialista para regular el comportamiento terapéutico."
El club mexicano afirmó además que el jugador deberá descansar al menos una semana antes de una nueva evaluación de su situación.
Ocampos enfrentó acoso de los aficionados en España
En 2024, durante su tiempo en Sevilla, Ocampos enfrentó un caso de acoso de fanáticos durante uno de los partidos de La Liga de Sevilla contra el Rayo Vallecano. Ocampos se preparaba para sacar de banda cuando un aficionado se acercó y lo tocó. El juego se detuvo cuando el extremo alertó al árbitro y la policía nacional pronto se involucró. La comisión antiviolencia del gobierno español ha impuesto al joven aficionado una multa de 6.000 € (£5.100/$6.400) y una suspensión de un año de los estadios del país.
La comisión antiviolencia dijo más tarde en un comunicado: "Este grave incidente contra la integridad del jugador del equipo visitante causó que el partido se detuviera durante varios minutos. Después de lo sucedido, el espectador y sus amigos mostraron una actitud jocosa y desafiante hacia las protestas del jugador."
¿Qué sigue para Ocampos?
En sus 14 años de carrera profesional hasta ahora, Ocampos ha sufrido múltiples problemas de lesiones en las rodillas, el tobillo y el isquiotibial. Según The Sun, la parálisis de su cara no está relacionada con la lesión que sufrió debido al accidente. Monterrey esperaba que su jugador estrella se recupere rápidamente y pueda jugar para el club. En el club mexicano, Ocampos ha marcado siete goles y ha dado diez asistencias en 51 apariciones en todas las competiciones.