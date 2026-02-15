Los partidos de Inglaterra y Escocia en la fase de grupos del Mundial, en peligro debido a una disputa con la FIFA por un estadio de 6 millones de libras esterlinas

Escocia jugará sus dos primeros partidos, contra Haití y Marruecos, en la costa este de Estados Unidos. Inglaterra, por su parte, se enfrentará a Ghana en un estadio con capacidad para 60 000 espectadores en Massachusetts el 23 de junio.

La FIFA podría tener que buscar un plan B, ya que ha estallado una disputa entre el organismo rector del fútbol mundial y los ayuntamientos. Las autoridades públicas de Foxborough exigen que la FIFA pague una factura de 6 millones de libras esterlinas (8 millones de dólares) que cubrirá los gastos de personal e infraestructura.

Las ciudades anfitrionas son responsables de pagar los gastos de policía, seguridad y protección durante toda la fase final de la Copa del Mundo, y los fondos federales de Estados Unidos están a disposición de quienes soliciten ayuda para cubrir esos gastos.