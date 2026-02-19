Los partidos de Inglaterra y Escocia en la Copa del Mundo están en DUDA, ya que los Tres Leones se enfrentan a la posibilidad de cambiar de estadio

A solo 112 días del partido inaugural de la Copa del Mundo en México, el 11 de junio, ha surgido la incertidumbre en torno a uno de los estadios clave del torneo y los siete partidos programados para disputarse en el Gillette Stadium podrían tener que trasladarse si no se llega a un acuerdo con las autoridades locales de Foxborough.

Según informa The Sun, aún no se ha obtenido la licencia para el estadio de los New England Patriots y, dado que los propietarios de los Patriots, la familia Kraft, se niegan a pagar los 6 millones de libras esterlinas que costaría cubrir los gastos de personal e infraestructura de los partidos que se celebrarán en el recinto durante el torneo, las autoridades locales han dado a la FIFA un plazo de menos de cuatro semanas para aportar la financiación necesaria.

El presidente de la Junta Selecta de Foxborough, Bill Yukna, ha declarado: «La ciudad va a respaldar la solicitud de fondos tanto para mano de obra como para algunos gastos de capital y otros gastos.

Y si no se cumplen, tal y como ha debatido esta junta en el pasado, no se concederá la licencia. Vamos a ser muy claros al respecto».