Getty
Traducido por
«¡Los niños lo llamarían esclavitud!». Patrice Evra afirma que limpiar las botas de Cristiano Ronaldo era «una recompensa» en el Manchester United
Las estrellas de la academia tratadas como profesionales veteranos en la era moderna
Durante varias generaciones, se esperaba que los jugadores del equipo juvenil cuidaran a las estrellas del primer equipo. Eso significaba limpiar sus botas después de los partidos en campos empapados de barro. Recibían bonificaciones en Navidad y se les daba una primera muestra de la dedicación necesaria para llegar a la cima.
Hoy en día, las estrellas de la academia tienen sus propios contratos publicitarios para botas, pueden firmar contratos lucrativos y ven satisfechos todos sus caprichos en instalaciones de última generación que les hacen sentir como profesionales experimentados antes incluso de haber debutado en el primer equipo.
- Getty
Los jugadores del equipo juvenil querían limpiar las botas de Ronaldo y Keane.
Evra no está convencido de que dichos cambios deban considerarse algo positivo. Ha contado a The Telegraph cómo se forjaban las estrellas del mañana durante el emblemático reinado de Sir Alex Ferguson en Old Trafford: «En aquella época, los niños limpiaban nuestras botas, pero era como una recompensa. "Dios mío, estoy limpiando las botas de Ronaldo, [Roy] Keane o [Ryan] Giggsy". Si hicieras eso hoy, los niños lo llamarían esclavitud. No es culpa suya, es porque les damos todo. Es una educación diferente, unos padres diferentes. En el pasado aprendimos por las malas y eso es lo que sabemos y lo que nos hace rendir al máximo.
Si Ferguson les da una bronca a algunos de esos niños, no estoy seguro de que vayan a aparecer al día siguiente en el entrenamiento. ¿Podría culparlos? No. Porque es una generación diferente. Es la sociedad. Es algo más grande que el fútbol».
Cómo Ferguson reprendió a Evra por reunirse con Messi
Evra siempre estaba encantado de recibir las instrucciones directas de Ferguson, y una de las charlas más memorables tuvo lugar antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra Lionel Messi y el Barcelona en 2008.
Evra, que en ese momento jugaba junto al cinco veces ganador del Balón de Oro Ronaldo, añadió sobre enfrentarse a otro grande de todos los tiempos: «Ferguson, delante de todos, comenzó la reunión así: "Chicos, hoy es un partido importante y si perdemos será por culpa de Patrice". Nos miramos unos a otros y yo pensé: "Vale, esto es mucha presión". Ferguson dijo: "Patrice, no me importa que Messi sea el mejor futbolista del mundo, da igual. Si perdemos, si no conseguimos neutralizar a Messi, te echaré la culpa a ti". Él me conocía y sabía cómo manejarme.
«Sé quién soy. Sé cuál es mi educación. Sé dónde crecí. Nunca quise que Alex Ferguson me dijera: "Bien hecho, has jugado un buen partido". Quería que Alex Ferguson me matara y me dijera: "Has fallado ese maldito pase". Porque quería ser perfecto».
- AFP
Evra explora las MMA mientras Ronaldo sigue jugando a los 41 años.
Esa motivación profesional hace que Evra siga entrenando cinco horas al día mientras recorre un camino deportivo diferente. Se ha aficionado a las artes marciales mixtas y espera subir al octágono en algún momento, después de que el año pasado se cancelara una pelea en París porque su oponente se retiró.
El exinternacional francés Evra dijo que siempre ha querido ponerse a prueba: «Crecí viendo películas de Bruce Lee y practiqué kickboxing cuando era niño. Me intrigaba mucho subir al octágono y enfrentarme a mi oponente. Sentir el miedo a recibir un puñetazo en la cara, o no temerlo. Es difícil de explicar.
La gente diría que es violencia, pero en realidad las MMA son un juego de persecución. Se trata de la técnica y la forma de agarrar al oponente. No se trata de la fuerza. Una sesión de entrenamiento de MMA es como jugar 90 minutos de fútbol».
Evra ahora observa desde lejos cómo su antiguo compañero de equipo Ronaldo prolonga su carrera futbolística, que bate récords, a los 41 años. Se especula con la salida del icono portugués del Al-Nassr tras su huelga en la Liga Profesional Saudí, con el eterno delantero aún persiguiendo los 1000 goles en su carrera.
Anuncios