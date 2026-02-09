Morata y Campello parecen haber terminado oficialmente. La pareja anunció su separación inicialmente en agosto de 2024, después de que España ganara la Eurocopa. Volvieron a estar juntos en enero del año pasado, y Campello afirmó que su separación inicial había sido «el peor error que hemos cometido en nuestras vidas».

Sin embargo, la revista española Hola ha informado ahora de que este segundo capítulo no ha durado. Según la publicación, la glamurosa pareja lleva varias semanas viviendo separada. Morata ha hecho las maletas y ha abandonado la residencia familiar que compartía con Campello y sus cuatro hijos pequeños: los gemelos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella.

Campello, sin embargo, ha insistido en que no ha habido infidelidad, tras los rumores que han circulado sobre la naturaleza de la relación de Morata con una experta en gestión deportiva llamada Elena Sirigu.

«Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años, y puedo decir con absoluta certeza que no es ese tipo de persona y que nunca ha hecho nada de lo que se le acusa», escribió Campello en una apasionada publicación. Reveló que Sirigu la había llamado llorando por la etiqueta de «rompefamilias», lo que llevó a Campello a hablar públicamente para proteger la reputación de su amiga.

«Defiendo a Elena porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que pueden doler ciertas acusaciones», añadió. «Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de grado a Masqmai [la marca de belleza de Campello], y es una persona seria, con valores y una familia respetable».