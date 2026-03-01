Getty Images Sport
«Los directivos se negaban a mirarme», afirma Michail Antonio, quien tuvo que «tragarse su orgullo» para encontrar un nuevo club tras sufrir un terrible accidente de coche
Antonio estará fuera de juego durante ocho meses tras sufrir un accidente de coche.
El internacional jamaicano vio cómo su carrera se estancaba tras sufrir un accidente de tráfico casi mortal que le provocó múltiples fracturas en las piernas. Tras ser despedido por el club del este de Londres en agosto, tras ocho meses sin jugar en la primera división, el jugador de 35 años descubrió que su pedigrí en la máxima categoría ya no era un billete garantizado para un nuevo contrato.
El veterano delantero ha conseguido ahora un contrato a corto plazo con el Al-Sailiya hasta el final de la temporada, pero el camino hacia Catar estuvo plagado de rechazos y frustraciones. A pesar de su década de dominio en el panorama físico del fútbol inglés, Antonio reveló que sus logros pasados contaban poco cuando los clubes examinaban su historial médico. El delantero admitió que se enfrentó a una importante batalla no solo con su recuperación física, sino también con la percepción de su fiabilidad dentro del fútbol profesional.
La lucha por la contratación y la resistencia de los propietarios
Al hablar de las dificultades del mercado de agentes libres, Antonio destacó la división entre el cuerpo técnico y los responsables de las finanzas de los distintos clubes. Incluso cuando lograba impresionar en los entrenamientos, la sombra de su accidente a alta velocidad se cernía sobre los posibles acuerdos. «Sigo teniendo las cualidades que tuve en la Premier League durante los últimos diez años», declaró Antonio en una entrevista con la BBC. «Eso se nota, porque todos los entrenadores me ofrecían un contrato después de entrenar con ellos. Pero hubo entrenadores y clubes que se negaron a tenerme en cuenta por lo que pasó: el accidente, la lesión. Algunos propietarios se opusieron. En el fútbol, el entrenador puede quererte, pero el dinero es del propietario».
Esta resistencia obligó al delantero a ocupar una posición que nunca esperó después de diez años en el más alto nivel. El requisito de someterse a pruebas se convirtió en un punto conflictivo que puso a prueba su orgullo profesional y su prestigio en el mundo del fútbol. «Mi agente seguía llamando a los clubes, y ocurría lo mismo: los clubes querían que entrenara primero», explicó. «Con el ego que tenía, dije: "No voy a venir a entrenar. Me han visto jugar con Jamaica, han visto mis últimos 10 años. No debería tener que entrenar para conseguir un contrato». Los clubes respondieron: «Si no entrenas, no te ficharemos».
Tragarse el orgullo para asegurar el futuro
Al final, la realidad de su situación le obligó a cambiar de perspectiva. Tras pasar un tiempo manteniendo su forma física con el equipo sub-21 del West Ham y jugando esporádicamente con la selección jamaicana, Antonio se dio cuenta de que su reputación por sí sola no bastaba. «Después de estar en el West Ham, entrenar con el equipo sub-21 y volver a irme con Jamaica, mi agente me dijo: "Vas a tener que entrenar, demostrar tu forma física". Tuve que tragarme mi ego, y así es como acabé en el Brentford. Entrené con ellos durante dos semanas», explicó sobre el cambio en su enfoque.
El viaje dio un giro desgarrador justo cuando parecía que la Premier League le iba a ofrecer un salvavidas con los Bees. Antonio describió el impacto emocional de una lesión de última hora que frustró su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés en el último momento. «Estaba listo para unirme a los Bees, pero terminé rompiéndome el gemelo el día antes de firmar», dijo, reflexionando sobre su devastación. Antonio habló de «llorar» y de cómo «permaneció en cama durante dos días» después de que el traspaso se frustrara. El interés posterior del Leicester City también se evaporó, ya que, según señaló, los Foxes «no querían una recaída en sus filas».
Un nuevo comienzo en Catar y mirando hacia el futuro
Tras un breve periodo de entrenamiento con el Charlton Athletic, equipo de la League One, para mantener su forma física, Antonio decidió finalmente alejarse de la intensidad de la pirámide inglesa. Su fichaje por el Al-Sailiya le brinda la oportunidad de recuperar su forma física en un entorno que puede ser más favorable para su cuerpo en recuperación que el implacable calendario de las ligas nacionales. El delantero está dando prioridad a los minutos de juego y a su salud por encima de la seguridad a largo plazo, ya que se encuentra en los últimos capítulos de su carrera como jugador.
Por ahora, el hombre que en su día aterrorizó a los defensas de la Premier League se centra en la tarea inmediata que tiene entre manos en Oriente Medio, sin perder de vista lo que pueda suceder cuando se reabra el mercado europeo. «Pase lo que pase en verano, pasará», admitió. «Tengo que centrarme en el primer objetivo, jugar partidos y estar en forma. Si me mantengo en forma, rendiré y marcaré goles. Creo que la mejor posibilidad de mantenerme en forma es aquí, en lugar de jugar los martes y los sábados».
