Los directivos del Manchester United, «frustrados», lamentan haber llegado a un acuerdo con el Barcelona para el traspaso de Marcus Rashford

Rashford ha dejado atrás sus problemas en el Manchester United en el Barcelona y ha desempeñado un papel clave en el equipo de Flick. El delantero suma 10 goles y 10 asistencias en 34 partidos en todas las competiciones con el gigante catalán, a pesar de no ser titular. Las lesiones de Raphinha le han dado a Rashford la oportunidad de impresionar a Flick, quien ha elogiado su rendimiento. Flick ha declarado: «Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Su actitud y mentalidad son excelentes. Al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel. Hablo con los jugadores cuando no juegan, les explico por qué, y lo que me dijo el último día fue: "Entrenador, no tiene que decirme esto, solo se trata del equipo. Tenemos que ganar tres puntos, nada más importa". Es la actitud correcta. Su mentalidad es fantástica y estoy muy contento de que esté aquí».

Se cree que el Barcelona está ansioso por convertir el préstamo de Rashford en definitivo y ha estado en conversaciones con el United para intentar reducir su precio de venta, pero los Red Devils no están dispuestos a ceder en lo que respecta al jugador de 28 años.