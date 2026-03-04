Getty Images Sport
Los copropietarios del Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac, consiguen un trabajo sorpresa en Sky Sports
Revolucionaria retransmisión del partido desde el hipódromo
En una iniciativa sin precedentes en la retransmisión del fútbol británico, Sky Sports ha confirmado que los copropietarios del Wrexham, Reynolds y McElhenney, dirigirán una retransmisión secundaria dedicada al partido de la EFL Championship que enfrentará al club contra el Swansea City. Bajo el título «Live from Wrexham with Rob & Ryan», el programa se emitirá el viernes 13 de marzo a partir de las 19:00 horas. Aunque la retransmisión estándar del partido seguirá estando disponible, esta retransmisión alternativa permitirá a los aficionados escuchar las opiniones y reacciones sinceras de los presidentes en tiempo real mientras se desarrolla la acción en el campo.
La producción está diseñada para ser más que una simple retransmisión con comentarios; se presenta como una experiencia inmersiva presentada por el veterano presentador David Prutton. Más allá del diálogo entre los dos, la retransmisión contará con una sucesión de invitados de alto perfil, mezclando el glamour de Hollywood con la intensidad del fútbol inglés de segunda división. Esta colaboración pone de relieve el continuo atractivo comercial del Wrexham, cuya proyección internacional se ha disparado desde la adquisición del club en 2021, impulsada en gran medida por el éxito de la serie documental Welcome to Wrexham.
Preocupaciones sobre el «botón pitido» y los conocimientos deportivos
A pesar de su éxito en la revitalización del club, que los impulsó desde la quinta división hasta la Championship, Reynolds y McElhenney siguen mostrando su habitual humildad en cuanto a su capacidad técnica para retransmitir un partido en directo. En una declaración conjunta, Reynolds y McElhenney reconocieron que se embarcan en un viaje desconocido, similar al que emprendieron cuando se hicieron cargo del club hace cinco años. Bromean sobre su falta de experiencia en la cabina de comentaristas y señalan que aún son relativamente nuevos en las intrincadas reglas del juego. «Al igual que con nuestra decisión de adquirir el Wrexham hace cinco años, realmente no tenemos ni idea de cómo va a salir esto, pero lo daremos todo», afirmaron ambos. «Ninguno de los dos hemos retransmitido nunca un evento deportivo de ningún tipo, y mucho menos un deporte cuyas reglas aprendimos hace básicamente cinco años. En cualquier caso, será otro día impredecible en el Racecourse y estamos deseando que llegue. Agradecemos a nuestros socios de la EFL y Sky Sports, y esperamos que estos últimos tengan preparado el botón de pitido».
Sky Sports se suma al «efecto Wrexham»
Para Sky Sports, la decisión de integrar a los propietarios directamente en la cobertura de los partidos supone un cambio hacia un periodismo deportivo más centrado en las personalidades y el entretenimiento. Prutton, que dirigirá la retransmisión, destacó que la auténtica pasión de ambos por la EFL es lo que hace posible esta colaboración. «Rob y Ryan han hecho un trabajo fantástico en el Wrexham y entienden realmente lo que hace que el fútbol y la EFL sean tan especiales», afirmó Prutton. «Estamos deseando darles la bienvenida a nuestra cobertura, para ofrecer a los aficionados una experiencia única y entretenida y algo que nunca antes habíamos visto».
Aprovechando la química cómica entre Reynolds y McElhenney, la EFL está llegando a un público internacional más amplio que antes podía ser indiferente al fútbol de la Championship. Esto subraya una nueva era en la que los propietarios de los clubes ya no son solo figuras en la sala de juntas, sino participantes activos en la identidad mediática del club.
Una prueba crucial en la acusación de promoción
Mientras que la cabina de comentaristas acapara los titulares, el equipo de Phil Parkinson sigue enfrentándose a retos increíblemente importantes sobre el terreno de juego. El Wrexham ha logrado la hazaña histórica de tres ascensos consecutivos, algo inédito en la historia del fútbol inglés, y ahora se encuentra en plena lucha por el cuarto. Los Dragones, actualmente en sexta posición de la Championship, se encuentran firmemente en los puestos de play-off, pero la visita del Swansea City, otro equipo galés, supone un serio desafío para sus aspiraciones de ascender a la máxima categoría.
El Swansea aportará el orgullo local a la batalla táctica. El Wrexham ha mostrado una gran resistencia en sus últimos partidos, pero se enfrenta a una serie de encuentros muy exigentes en los que la profundidad de la plantilla y el regreso de los lesionados serán fundamentales. Más allá de este partido concreto, el club sigue de cerca la carrera por el ascenso a medida que la temporada se acerca a su fin. Una victoria contra el Swansea no solo proporcionaría un gran contenido para los propietarios de Hollywood ante los micrófonos, sino que también consolidaría la posición del Wrexham como auténtico aspirante a alcanzar la Premier League.
