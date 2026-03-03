Según un informe de The Guardian, los clubes de la Premier League se han dirigido formalmente a la EFL con una propuesta para limitar las indemnizaciones que se pagan por fichar a jóvenes promesas de las academias. La máxima categoría del fútbol inglés pretende modernizar el marco financiero y limitar los crecientes costes asociados a la adquisición de los talentos adolescentes más prometedores del país procedentes de equipos de divisiones inferiores. Este posible cambio pone de manifiesto el fuerte deseo de los clubes de élite de lograr una mayor previsibilidad financiera en un mercado nacional cada vez más competitivo.

Actualmente, el traspaso de jugadores jóvenes entre academias se basa en una estructura compleja que incluye una compensación fija por formación, bonificaciones por partidos jugados y cláusulas de reventa. Cuando los clubes compradores y vendedores no llegan a un acuerdo, la disputa se remite al Comité de Compensación del Fútbol Profesional, un tribunal independiente que determina un precio justo. Sin embargo, los clubes de primera división están presionando activamente para sustituir este sistema abierto por un límite máximo estricto.