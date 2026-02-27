Getty Images Sport
Los clubes de la Premier League conocen el precio que pide el Real Betis por su estrella, mientras el Barcelona espera una gran ganancia por el traspaso
La élite inglesa está empezando a «perder la cabeza».
Abde se está convirtiendo en el jugador decisivo que muchos esperaban cuando debutó en el Camp Nou. El extremo ya ha marcado nueve goles en 26 partidos esta temporada, además de dar seis asistencias al Real Betis. Esta mejora en su rendimiento lo ha convertido en el eje del ataque verdiblanco, demostrando que puede adaptar su talento a resultados tangibles en el último tercio del campo. Informes procedentes de Inglaterra sugieren que podría convertirse en uno de los nombres más importantes del próximo mercado de fichajes de verano. Según un informe de Sport, la élite inglesa está empezando a «perder la cabeza» por las actuaciones del marroquí.
Los gigantes de la Premier League se interesan por la estrella marroquí
Según se informa, el Newcastle lidera la pugna, aunque se enfrenta a la dura competencia del Aston Villa, el West Ham y el Everton. Se dice que el club de Tyneside es el que más ha avanzado en su búsqueda de talentos, ya que considera que Abde es el perfil perfecto para inyectar más dinamismo a sus bandas de cara a una crucial ventana de fichajes de verano.
El interés no se limita a las Islas Británicas, ya que el Nápoles, gigante de la Serie A, sigue siendo el principal rival continental para conseguir su fichaje. Los analistas creen que, aunque Abde todavía necesita pulir algunas inconsistencias en su último pase y mantener la concentración durante los 90 minutos, ahora está física y técnicamente preparado para dar el salto a una liga más exigente. Sus destacadas actuaciones en la Copa Africana de Naciones no han hecho más que aumentar su creciente reputación.
El Real Betis establece sus exigencias
Aunque el cuerpo técnico del Real Betis se muestra reacio a perder a un pilar tan fundamental de su once inicial, la directiva del club es realista con respecto a la situación. Según se informa, el equipo andaluz rechazó varias ofertas durante el mercado de fichajes de enero para mantener sus objetivos deportivos, pero el verano presenta una realidad diferente. Las discusiones internas sugieren que será casi imposible rechazar una propuesta económica significativa por el jugador.
El precio que circula actualmente en Inglaterra es de aproximadamente 40 millones de euros. Además, una posible transferencia probablemente supondría para Abde un salario anual de entre 5 y 6 millones de euros, cifras que serían difíciles de igualar para el Betis. Consciente de la «joya» que tiene entre manos, el club se está posicionando para maximizar los beneficios de un talento que se está convirtiendo rápidamente en uno de los activos más valiosos de La Liga.
El Barcelona se prepara para un impulso financiero
El espectador más interesado en esta saga en desarrollo es el Barcelona. El gigante catalán aún conserva una cláusula de reventa del 20 % sobre su antiguo jugador. Este porcentaje se ajustó recientemente como parte de las negociaciones que llevaron a la cancelación del préstamo de Vitor Roque al Betis a mitad de temporada, pero sigue siendo una baza importante para un club que aún se encuentra en una delicada situación financiera.
Si un pretendiente de la Premier League pagara los 40 millones de euros que se piden por él, el Barcelona recibiría una inyección inmediata de 8 millones de euros en sus arcas. Para un club que busca constantemente equilibrar sus cuentas y cumplir con las estrictas normas de la Liga sobre el límite salarial, el resurgimiento de Abde representa una ganancia inesperada pero bienvenida. A medida que se acerca el verano, todas las miradas se centrarán en el Benito Villamarín para ver qué peso pesado de la Premier League parpadea primero.
