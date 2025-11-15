Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
USMNT five keys GOAL
Ryan Tolmich y Salvador Pérez

"Los chicos están desesperados por ser parte del grupo" - Gio Reyna y Ricardo Pepi vuelven mientras la urgencia de la Copa del Mundo aumenta: Cinco claves para el USMNT contra Paraguay

Incluso con una plantilla reducida, la urgencia en la concentración de Estados Unidos no ha disminuido mientras los jugadores pelean por un lugar en la convocatoria para la Copa del Mundo del 2026.

A veces, poner un plazo a algo lo cambia todo. Agudiza la urgencia, añade finitud y hace que el momento se sienta real. Eso es exactamente lo que Mauricio Pochettino y su equipo hicieron esta semana con la Selección de los Estados Unidos.

Diez sesiones de entrenamiento. Es todo lo que queda entre la Selección de Estados Unidos y la convocatoria para la Copa del Mundo. El número de días restantes con el cuerpo técnico se pueden contar con dos manos. Es impactante, y motivador. Porque significa que la Copa del Mundo está por llegar.

"No es desesperación; es un enfoque intenso", dijo el veterano defensor Tim Ream en conferencia. "Hay un poco más de garra en el entrenamiento. Hay intensidad. Hay más agresividad. Los muchachos están haciendo todo lo posible para ser parte del equipo, y creo que, a medida que nos hemos acercado más y más, ves eso cada vez más. Eso es algo bueno. Los muchachos están desesperados por ser parte de este grupo y ser parte del equipo y ser parte de una Copa del Mundo".

El siguiente paso en el camino hacia la Copa del Mundo es Paraguay, quien enfrentará a los Estados Unidos en el Subaru Park, hogar del Philadelphia Union. Es una prueba difícil, a la que Estados Unidos llegará con bajas. Christian Pulisic está fuera. También Chris Richards y Tyler Adams. Tim Weah, Antonee Robinson y Weston McKennie no están aquí. Todos los nombrados podrían ser titulares el próximo verano.

Es una oportunidad para aquellos que jugarán estos partidos. Con el tiempo agotándose, la urgencia aumenta y, con cada día y cada partido, la Copa del Mundo se acerca un poco más.

GOAL analiza cinco claves para la próxima prueba contra Paraguay.

  • PSV Eindhoven v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    ¿Quién es el No. 9 (o No. 9s)?

    ¡Los delanteros están todos aquí! Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright - todos en el campamento y, mejor aún, en forma. Hay muchos goles en este trío, pero aún hay algunas preguntas sobre quién es el que tendrá la oportunidad de marcarlos el sábado.

    En el último campamento, Balogun y Wright demostraron por qué pertenecen. El primero anotó en el empate con Ecuador, marcando su segundo gol en tantos partidos después de anotar anteriormente contra Japón. Luego, Wright entró al equipo contra Australia y marcó un doblete, haciendo su propio caso para minutos. En cuanto a Pepi, este es su primer campamento este año después de una larga ausencia por lesión, y llega en medio de una racha fuerte con el PSV que lo ha visto anotar varios goles cruciales desde el banquillo.

    "Ha sido un momento difícil, por supuesto, los últimos meses," dijo Pepi. "Mucha inconsistencia en la forma en que me he sentido, en la forma en que he estado jugando, y diría que no fue hasta las últimas semanas cuando me di cuenta en el entrenamiento de que empecé a sentirme como yo mismo. Solo la forma en que me muevo, la forma en que golpeo la pelota, la forma en que disparo - creo que ha sido recientemente donde he comenzado a sentir que estoy en un buen lugar con mi cuerpo y saludable nuevamente."

    Tradicionalmente, los equipos hoy en día juegan con un delantero, lo que significa que Pochettino deberá elegir una de tres muy buenas opciones. Quizás no lo haga. ¿Podría tal vez elegir dos de esos tres? Dada la ausencia en el mediocampo, ¿podría probar una pareja de ataque? Ciertamente no sería el sistema preferido el próximo verano, pero sería un buen recurso para tener en la bolsa para emergencias, y esta es una buena oportunidad para intentarlo.

    "No creo que sería un gran ajuste", dijo Balogun sobre un cambio potencial. "Lo he hecho a nivel de club. Definitivamente sería algo diferente porque [Pepi] es un perfil diferente de delantero, y realmente no he jugado con él como pareja, pero somos buenos jugadores y vamos a ser capaces de solucionarlo. Si eso es lo que el entrenador cree que necesitamos en algún momento, entonces estoy seguro de que ninguno de nosotros tendría problema en jugar como pareja."

    Quizás Pochettino no tenga interés. Quizás la clave sea desarrollar el sistema tal como se ha establecido estos últimos meses, pero si Pochettino quiere, hay muchas razones para probar algo un poco diferente, dada la riqueza de talento en la posición de número 9.

    • Anuncios
  • United States v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Elegir a los defensores centrales

    Chris Richards no está aquí, y con su ausencia, a EE.UU. le falta el único defensa central seguro en el grupo de jugadores. Esta es una oportunidad, entonces, para todos los demás que luchan por puestos para mostrar lo que pueden hacer sin Richards mientras pelean por jugar con él.

    Tim Ream ha demostrado generalmente que, mientras sigue luchando contra el tiempo, está en busca de otra Copa del Mundo. Miles Robinson y Mark McKenzie también han estado en la mezcla, ya que quieren estar involucrados en esa línea de tres defensores. Y ahora regresa a la convocatoria Auston Trusty, quien tiene un papel más importante en el Celtic y ahora busca convertir eso en más oportunidades con la selección de EE.UU.

    También hay un comodín. Joe Scally es alguien que ha jugado como defensa central por la derecha en una línea de tres. Con su regreso al equipo nacional, ¿podría estar en la mezcla?

    "El cambio de cuatro a cinco, por supuesto, me ayuda porque puedo jugar como carrilero o como defensa central", dijo Scally. "Creo que ambas son buenas opciones para mí. Hablamos un poco sobre ambas posiciones. [Pochettino] conoce mi capacidad en la izquierda, derecha, centro o carrilero, así que, sí, es una buena oportunidad."

    Todavía hay puestos disponibles en esta posición, y este campamento está lleno de jugadores luchando por ellos. Las elecciones de Pochettino en estos partidos darán una idea de qué jugadores cree que están liderando esa lucha en este último campamento de 2025.

  • McKenzie USMNT 2023Getty

    La conexión Union

    "No hay lugar como el hogar."

    Eso es lo que dijo Dorothy en El mago de Oz, de todos modos, y se ajusta a este fin de semana para cuatro jugadores de la USMNT que conocen Subaru Park mejor que nadie. Los exalumnos de Philadelphia Union regresan todos con algo que probar.

    “Es un lugar especial,” dijo McKenzie. “Es querido para mi corazón, pero también hay esa tenacidad que viene con jugar en una ciudad como esta. Hay un sentido de lucha, una determinación, y creo que eso refleja las cualidades que queremos mostrar con el equipo nacional. Los dos van de la mano.”

    Para McKenzie y Trusty, los problemas son claros. Brenden Aaronson, a pesar de su resurgimiento en Leeds, todavía está luchando por su lugar en el Mundial. Y el portero Matt Freese puede ser el número 1 en este momento, pero su margen de error es estrecho - un mal momento puede cambiarlo todo. Él también está bajo presión.

    Estos días no se parecen en nada a aquellos cuando ese cuarteto jugaba junto por primera vez. En ese entonces, luchaban por minutos con el Union. Ahora lo hacen con el equipo nacional, con un Mundial en el horizonte. Ninguno de ellos olvida ese viaje.

    “Creo que ves dónde ha crecido cada uno,” dijo McKenzie. “Éramos adolescentes de 16 años jugando aquí con Bethlehem Steel, entrenando contra hombres adultos y pensando, ‘Oh, Dios mío.’ Avanza 10 años, y aquí estamos. Es trabajo duro y sacrificio, y todo eso se nos inculcó en estos mismos campos y en estas mismas oficinas.

    “Cuando sales al campo, recuerdas esos momentos - siendo adolescentes aquí, construyendo hábitos y rutinas juntos. La química regresa rápidamente. Solo se hace clic.”

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Encontrando el mediocampo

    El bulldog del USMNT, Tyler Adams, está fuera, y sin él, los estadounidenses pierden su máxima manta de seguridad. Entonces, ¿quién toma el relevo en su ausencia y quién muestra por qué merece jugar a su lado el próximo verano?

    Tanner Tessmann parece estar en la posición de privilegio después de un fuerte campamento de octubre. El centrocampista del Lyon ofrece la combinación adecuada de tamaño, atletismo, mordiente y habilidad con el balón para complementar a Adams, quien todos sabemos que será algo así como un vagabundo. La pregunta es si la estrella del Bournemouth estaría mejor servida con alguien a su lado sentado en lo profundo, alguien como Aidan Morris, tal vez. Él también está en el campamento y busca construir sobre octubre.

    Cristian Roldán de los Seattle Sounders, mientras tanto, es una inclusión evidente como veterano, uno que ha demostrado la capacidad de ayudar al equipo de diversas maneras. Sebastian Berhalter, por su parte, trae mentalidad y buen estado de forma con los Vancouver Whitecaps mientras continúa creciendo como jugador del equipo nacional. Finalmente, está Timmy Tillman, quien buscará hacer su propio empuje tardío en la imagen después de destacarse con LAFC.

    Al igual que los defensores centrales, los mediocampistas centrales buscarán demostrar que pueden jugar con o sin la estrella prevista, y, con el tiempo agotándose antes de la Copa del Mundo, esta es una gran oportunidad para hacerlo contra algunos equipos de calidad mundialista.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    Todas las miradas en Reyna

    No pensaste que pasaríamos por esto sin mencionarlo, ¿verdad? Sí, todas las miradas están puestas en Reyna, como tan a menudo lo están, mientras él también lucha por su futuro en la Copa del Mundo.

    Su lucha es, admitidamente, una difícil. Su convocatoria fue algo de una excepción a la norma de Pochettino, que ha hecho hincapié en la importancia de que los jugadores jueguen a nivel de club. Reyna no ha hecho mucho de eso en años, pero Pochettino continuó volviendo a una palabra para explicar por qué Reyna estaba en el campamento: "especial". Reyna es un talento único, dijo el entrenador. Por eso vale la pena, al menos, darle una oportunidad más.

    Depende de Reyna aprovechar esa oportunidad y, según sus compañeros de equipo, la urgencia ya está ahí.

    "Realmente no ha dejado que los desafíos en el extranjero se filtren en este campamento, lo cual es genial de ver", dijo Ream. "He tenido algunas conversaciones con él, nada loco, pero está hablando mucho más en los entrenamientos en términos de, 'Bien, veo esto, ¿qué estás viendo tú?' Se está involucrando mucho en la comprensión de los movimientos y lo que estamos haciendo en la construcción del juego y la forma defensiva. Siento que está más sintonizado y más concentrado en el campo de lo que he visto en el pasado, lo cual es algo genial. Creo que su enfoque es mucho mayor ahora".

    La clave ahora será traducir ese enfoque al juego y, en última instancia, al rendimiento. Esa es la manera de impresionar a este cuerpo técnico, que es el gran objetivo de Reyna ahora que está de regreso en el equipo.