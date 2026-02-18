Los aficionados del Benfica fueron vistos haciendo gestos racistas a Vinicius Junior, mientras que los comentarios de José Mourinho no han sido bien recibidos

El exjugador del Barcelona y del Arsenal Thierry Henry ha instado a Prestianni a aclarar exactamente lo que le dijo a Vinicius. En declaraciones a CBS Sports, afirmó: «Veamos qué tan grande es Prestianni como hombre. Cuéntanos lo que le dijiste. Seguro que le dijiste algo, porque no puedes ir a Mbappé y decirle: "No le dije nada". ¿Qué quieres decir con que te tapaste la nariz? ¿Acaso estás resfriado?».

Añadió: «Puedo entender por lo que está pasando Vinicius. A mí me ha pasado muchas veces en el campo. Lo he comentado muchas veces después de los partidos. También me han acusado de buscar excusas después de los partidos cuando me ha pasado eso. A veces te sientes solo, porque va a ser tu palabra contra la suya. No sabemos lo que ha dicho Prestianni, porque ha sido muy valiente al taparse la boca con la camiseta para asegurarse de que no viéramos lo que decía, así que, claramente, ya pareces sospechoso. Porque no querías que la gente viera o leyera lo que decías. Entonces, la reacción de Vinicius me dice que ha pasado algo que no está bien. Todavía no sabemos qué se dijo. Vinicius puede contarnos su versión, y Prestianni, estoy seguro, no nos dirá lo que realmente dijo, porque vi en un momento dado a Kylian Mbappé enfrentarse a él y decir: «No he dicho nada».

Bueno, al menos algo debe haber dicho. Sientes que ya no sabes qué hacer. Estamos en 2026 y, después de un partido como ese, en el que se supone que deberíamos hablar de su brillante gol, no deberíamos tener que lidiar con el árbitro diciéndote que no vayas al banderín de córner, porque eso incitará al público».