Getty Images Sport
Traducido por
Los aficionados del Arsenal, nombrados los seguidores más odiados de la Premier League
El fenómeno «Arsenal Twitter» parece haber contribuido.
El estudio, realizado por British Gambler, utilizó la avanzada plataforma de escucha social Brandwatch para analizar cientos de miles de publicaciones en línea durante los últimos seis meses. El objetivo era medir el nivel de opiniones positivas y negativas dirigidas a los seguidores de cada club. Según los datos, el Arsenal registró una asombrosa calificación del 43 % de opiniones negativas, la más alta de toda la división. Esta cifra sitúa a los habituales del Emirates Stadium en lo más alto de la clasificación de los «más odiados», lo que refleja un período turbulento de debate en línea sobre su conducta y sus reacciones a los acontecimientos de los días de partido.
El informe indica que la enorme magnitud de la afición global del Arsenal, combinada con la naturaleza implacable y a menudo acalorada del debate futbolístico en Internet, ha servido para magnificar el escrutinio al que se somete a sus seguidores. Con cada decisión del VAR y cada entrevista posterior al partido siendo analizada por millones de personas, el fenómeno del «Arsenal Twitter» parece haber contribuido en gran medida a su alta clasificación. Mientras el club sigue luchando por conseguir títulos, la intensidad de estas interacciones digitales no da señales de disminuir, lo que consolida aún más su reputación como la afición más polarizante de la liga.
- Getty Images
El Nottingham Forest se une al Arsenal en lo más alto de la tabla
Si bien la presencia del Arsenal en lo más alto de la lista podría explicarse por su perfil como aspirante al título, sorprendentemente le acompaña en la cima el Nottingham Forest. El club de East Midlands también registró un 43 % de opiniones negativas, igualando a los Gunners en el título de los aficionados más criticados de la liga. El aumento de la negatividad hacia los aficionados del Forest se produce durante una temporada de cambios significativos y batallas de alto riesgo en el City Ground, lo que sugiere que su presencia vocal en la máxima categoría está molestando a muchos aficionados rivales.
Alex Kostin, portavoz de British Gambler, explicó los resultados diciendo: «La cultura de los aficionados al fútbol ya no se limita al pitido final, sino que se desarrolla las 24 horas del día en Internet. Por eso nos hemos sumergido en las métricas de las redes sociales para averiguar qué clubes son los más odiados fuera del campo. El hecho de que el Arsenal encabece la tabla refleja lo intenso que ha sido el debate en torno a ellos esta temporada». Kostin continuó explicando por qué los Gunners se han convertido en un foco de críticas esta temporada, señalando la perfecta tormenta de factores que rodean actualmente al Emirates Stadium. Afirmó: «Cuando se combina la lucha por el título, los debates sobre el arbitraje y una de las mayores aficiones del deporte, cada momento se magnifica. Lo mismo ocurre con clubes como el Nottingham Forest y el Liverpool, donde la controversia y las expectativas alimentan naturalmente el sentimiento negativo. Curiosamente, algunos de los clubes más exitosos de la liga esta temporada, concretamente el Manchester City o el Aston Villa, registraron niveles comparativamente más bajos de sentimiento negativo hacia sus seguidores».
Los clubes de Merseyside y los cinco primeros
Si bien el Arsenal y el Nottingham Forest lideran la clasificación en términos de percepción negativa, les siguen de cerca los pesos pesados de Merseyside. Los seguidores del Liverpool registraron un 41 % de valoración negativa, lo que los sitúa en tercer lugar de la lista. Su rival local, el Everton, no se queda atrás con un 40 %, cifra que iguala el Crystal Palace. Se cree que la presencia de los Eagles entre los cinco primeros se debe a las recientes fricciones entre la afición del Selhurst Park y el entrenador Oliver Glasner, lo que ha provocado un aumento de las críticas en las redes sociales y del debate interno.
El estudio destaca una tendencia fascinante en la que los clubes «grandes» tradicionales no atraen necesariamente el mayor odio en relación con su tamaño. El Manchester United y el Manchester City, por ejemplo, ocuparon puestos sorprendentemente bajos en la clasificación. El United registró un 26 % de valoración negativa, mientras que el actual campeón, el City, obtuvo un 25 %. Esto sugiere que, aunque estos clubes siguen siendo gigantes mundiales, la conversación actual en Internet está impulsada más por el drama inmediato que rodea la lucha por el título y las controversias específicas de los clubes que por las rivalidades históricas.
- AFP
Los aficionados «más simpáticos» de la Premier League
En el extremo opuesto del espectro, los aficionados del Fulham pueden presumir oficialmente de ser los menos odiados de la Premier League. Solo el 20 % de las menciones en línea sobre los fieles seguidores de los Cottagers fueron negativas, lo que los convierte en el grupo más «querido» del país según los datos. Les siguen de cerca el Aston Villa, con un 21 %, y el Sunderland, con un 23 %. Estos clubes parecen haber logrado evitar con éxito el tóxico discurso en línea que a menudo afecta a los equipos más visibles y controvertidos de la liga a lo largo de la agotadora campaña nacional.
En última instancia, la investigación demuestra que el panorama digital se ha convertido en la nueva primera línea del tribalismo futbolístico. Alex Kostin concluyó: «Por lo tanto, nuestros datos sugieren que los clubes que generan más conversaciones en línea son a menudo los que atraen las reacciones negativas más fuertes».
Anuncios