Entre los candidatos al puesto de seleccionador nacional tras la marcha de Gattuso se encuentra también Roberto Mancini, para quien supondría un regreso a la selección italiana tras su etapa entre 2018 y 2023, de la que destaca la inolvidable victoria en la Eurocopa de 2021. En aquel cuerpo técnico estaba su amigo Attilio Lombardo, por entonces segundo entrenador y hoy técnico de la Sampdoria, tras haber sido también segundo de Evani desde abril hasta el pasado mes de junio, logrando la permanencia a través de la repesca; posteriormente, el pasado mes de noviembre, se convirtió en colaborador de Gregucci, siempre en el banquillo blucerchiato, y asumió el mando del equipo hace un mes.
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Lombardo: «A Mancini le gustaría volver a Italia»
LAS PALABRAS DE LOMBARDO
Lombardo se pronunció así sobre el posible regreso de Mancini al banquillo de la selección italiana durante la rueda de prensa previa al partido contra el Empoli: «Nadie esperaba quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, lo lamento mucho. Creo que la tendencia actual de nuestro fútbol es menospreciar a los demás; tenemos muy pocos jóvenes con talento que jueguen de forma habitual entre la Serie A y la Serie B. Espero que Mancini pueda volver a la selección, porque creo que tiene una deuda: sé que le gustaría volver a vestir la camiseta azul, al igual que le gustaría volver a la Sampdoria».