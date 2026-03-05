«¡Lo tiene todo!»: Robert Lewandowski, compañero de Marcus Rashford en el Barcelona, elogia su «enorme potencial»

Lewandowski ha hablado con franqueza sobre su nuevo compañero en el Barcelona, Rashford, y ha revelado lo mucho que le ha impresionado el internacional inglés desde que llegó al club cedido por el Manchester United. Si Lewandowski se hubiera fichado por el United cuando, según se dice, el club se interesó por él al principio de su carrera, podría haberse cruzado con Rashford antes, pero ahora ambos comparten vestuario en el Barcelona.

Rashford, a pesar de los meses de titulares negativos antes de su fichaje, se ganó rápidamente el respeto de Lewandowski durante sus primeras sesiones de entrenamiento.