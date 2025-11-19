Messi emergió de la famosa academia La Masia del Barcelona en 2004 y rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Su ascenso se aceleró bajo Pep Guardiola, quien lo transformó en un falso nueve, un rol en el que Messi prosperó y redefinió el juego ofensivo moderno. Durante 17 años notables en el Camp Nou, el brillo de Messi impulsó al Barcelona a 10 títulos de La Liga y cuatro triunfos en la Liga de Campeones, mientras que individualmente recogió siete de sus ocho Balones de Oro durante su tiempo con el club catalán.

En 2021, las limitaciones financieras obligaron al Barcelona a separarse de su mejor jugador de todos los tiempos, llevando a Messi a unirse al Paris Saint-Germain en una transferencia gratuita. Después de dos temporadas en Francia, hizo otro movimiento de alto perfil en 2023, firmando por el equipo de la MLS Inter Miami, donde continúa expandiendo su legado global.

Mientras Messi firmó una extensión con Miami hasta 2028, publicó en su cuenta de redes sociales una foto de su visita al Camp Nou con la esperanza de volver a jugar una última vez.

"Espero que algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca lo hice," dijo.